Dworzec w Bolesławcu odzyskał blask. PKP z uroczystym otwarciem

Elewacja w historycznym kolorze, hol odnowiony z dbałością o detale, a do tego szereg nowoczesnych rozwiązań oraz całkowicie nowe zagospodarowanie wnętrz – taki jest dworzec w Bolesławcu, który otwarto dla podróżnych po zakończonej przebudowie.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trwała dwa lata. Przez ten czas bolesławiecki dworzec odzyskał swoje historyczne piękno. Renowacji poddano elewację modernistycznego budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Zyskała ona bardziej neutralny kolor, który doskonale współgra z brązowa stolarką drzwiową z geometrycznymi podziałami inspirowanymi modernizmem oraz stolarką okienną w kolorze starej bieli. Na uwagę zasługują również kolumny jońskie z piaskowca znajdujące się przy drzwiach wejściowych do przestrzeni obsługi podróżnych.

Składa się ona z obszernego holu, pełniącego jednocześnie funkcje poczekalni. W jego wystroju połączono elementy historyczne z nowoczesnością. Z pietyzmem odnowiono zabytkowe wnętrze, poddając konserwacji akwamarynowe płytki znajdujące się na ścianach oraz kolumnach holu oraz ceramiczne detale wieńczące okładzinę i kapitele kolumn. Wnętrze wyposażono w ławki, kosze, gabloty na rozkłady jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowoczesne oświetlenie, w formie owalnych opraw sufitowych. Strefa obsługi podróżnych (poczekalnia, kasy biletowe, pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, toalety) została funkcjonalnie połączona z przestrzenią komercyjną, gdzie znajduje się salon fryzjerski i w niedalekiej przyszłości otworzy się kawiarnia. Znaczną powierzchnię w budynku dworca zajmą również pomieszczenia biurowe przewidziane dla jednostki Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

– Dworzec w Bolesławcu to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest nowoczesna i przyjazna kolej. Dzięki zakończonej właśnie inwestycji, podróżni skorzystają z pięknie odnowionego dworca, który spełnia współczesne standardy obsługi podróżnych. To już szesnasta zakończona inwestycja w obecnym Programie Inwestycji Dworcowych w województwie dolnośląskim – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Otwarcie dworca w Bolesławcu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy zachodniej części Dolnego Śląska zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Bolesławca oraz ułatwi pasażerom i turystom podróżowanie po województwie dolnośląskim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dworzec w Bolesławcu to szesnasta inwestycja, którą zakończyliśmy w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec w mieście słynącym ze wspaniałej ceramiki odzyskał historyczne piękno i stał się obiektem nowoczesnym. Jestem przekonany, że będzie on dobrze służył mieszkańcom i wszystkim turystom odwiedzającym Bolesławiec – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Inwestycje w infrastrukturę kolejową, za którymi stoi znaczne dofinansowanie ze środków unijnych, mają niewątpliwie pozytywny wpływ na komfort podróżowania koleją. Odnowiony i nowo otwarty dworzec kolejowy w Bolesławcu nie tylko zasila mapę zrealizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej projektów, ale przyczynia się do unowocześnienia wizerunku polskiej kolei. Bezpieczny, ekologiczny, dostępny i unowocześniony z poszanowaniem historycznej konstrukcji – właśnie w takiej formule został zmodernizowany dworzec w Bolesławcu, z którego od dzisiaj mogą korzystać podróżni – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki przebudowie dworzec stał się miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Było to możliwie dzięki likwidacji barier architektonicznych, a także wdrożeniu szeregu rozwiązań ułatwiających im korzystanie z budynku np. ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille`a, czy map multisensorycznych.

Inwestycja sprawiła, że dworzec stał się również bardziej ekologiczny i bezpieczny. Wprowadzono na nim energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED wraz z automatyką sterującą, a także wiele rozwiązań ograniczających straty ciepła. Dla optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody wprowadzono systemy BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń na dworcu. Z kolei dla poprawy bezpieczeństwa budynku i podróżnych – nowoczesne systemy monitoringu, antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe.

Zmiany objęły najbliższe otoczenie dworca. Dawny budynek szaletu odnowiono i przekształcono w wiatę rowerową. Znalazły się tam również pomieszczenia techniczne. W sąsiedztwie dworca powstał również parking rowerowy i zamontowano nowe elementy małej architektury.

Zakończona właśnie przebudowa dworca w Bolesławcu kosztowała 19,6 mln zł brutto i była szesnastym projektem sfinalizowanym w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., roboty budowlane wykonała firma LINDNER POLSKA Sp. z o.o., a dokumentację projektową opracowała Anarchi Group Sp. z o.o. Natomiast nadzór inwestorski pełniła SAFAGE SAS.

Dworzec w Bolesławcu wybudowano w 1845 roku. Jednak już w 1866 roku został on rozbudowany o charakterystyczną dla budynku wieżę. Współczesna bryła dworca jest wynikiem przebudowy obiektu z 1926 roku, dzięki której nabrał on modernistycznego charakteru. Gmach został wtedy znacznie powiększony o nowe powierzchnie, w tym hol kasowy i nowe poczekalnie dla podróżnych kilku klas.