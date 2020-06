Dworzec w Chełmie odzyska modernistyczny charakter. Będzie też skąpany w zieleni

Modernistyczny, przestrzenny, nowoczesny i …skąpany w zieleni – taki będzie zmodernizowany dworzec w Chełmie. Prace projektowe dobiegają końca, a rozpoczęcie przebudowy dworca zaplanowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

Wybudowany w latach 60. dworzec przejdzie olbrzymią metamorfozę, która pozwoli nadać mu nową formę. Głównym jej celem będzie dostosowanie budynku do obecnych standardów w obsłudze podróżnych i wymagań technicznych. Dzięki temu znikną efekty przeprowadzonej pod koniec lat 90. przebudowy w stylu postmodernistycznym. Bryła obiektu utrzyma swój dawny, modernistyczny charakter, ale zostanie poddana modyfikacjom. Dworzec w Chełmie będzie się składał z trzech kondygnacji. Na parterze zaprojektowano utrzymane w wysokim standardzie przestrzenie związane z obsługą podróżnych (hol/poczekalnie, kasy biletowe, ogólnodostępne toalety) oraz powierzchnie komercyjne i przeznaczone na użytek samorządu lokalnego. Na pierwszym piętrze będą mieściły się przestrzenie biurowe, a w podziemiu zaplecze techniczne budynku.

– Dla Chełma, miasta z tradycjami i ambicjami rozwojowymi, nowoczesny, a jednocześnie stylowy dworzec to wizytówka całej społeczności i konieczny element komfortu dla podróżnych. Cieszy fakt, że w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa spółka PKP S.A. nie rezygnuje z planowych inwestycji i dotrzymuje słowa, modernizując dworce kolejowe – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Dworzec w Chełmie to jedna z inwestycji Programu Inwestycji Dworcowych. Takich i podobnych projektów realizujemy w Polsce bardzo wiele: w dużych i średnich miastach oraz w małych miejscowościach. Woj. lubelskie bardzo zyskuje dzięki inwestycjom w kolej. Jeździmy coraz szybciej, wyruszając z piękniejących stacji. Celem, do którego dążymy, jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna w każdym regionie naszego kraju – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w całej Polsce wybudujemy i zmodernizujemy prawie dwieście dworców kolejowych. Jedenaście z nich, w tym dworzec w Chełmie, jest zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem inwestycji jest poprawa komfortu podróżnych, a także estetyki, funkcjonalności i dostępności dworców dla wszystkich grup podróżnych. Ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji o modernizacji każdego dworca jest również współpraca z samorządem lokalnym, a ta w Chełmie przebiega wzorowo – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– Przebudowa chełmskiego dworca kolejowego ma symboliczny charakter. To w Chełmie miała zostać ulokowana Wschodnia Dyrekcja Kolei Państwowych, jednak ze względu na wybuch II wojny światowej nie udało się zrealizować tego ambitnego przedsięwzięcia. Jestem dumny, że po wielu latach chełmski dworzec kolejowy odzyska należny mu blask i stanie się jedną z wizytówek miasta. Chciałbym złożyć podziękowania pani marszałek Beacie Mazurek, wicepremierowi Jackowi Sasinowi, ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, prezesowi Krzysztofowi Mamińskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta podnosząca rangę Chełma inwestycja zostanie zrealizowana. Gruntowna przebudowa chełmskiego dworca to kolejny przykład harmonijnej współpracy samorządu Miasta Chełm i spółki PKP S.A. Warto pamiętać, że m.in. dzięki zabiegom marszałek Beaty Mazurek i wicepremiera Jacka Sasina, prowadzone są prace związane z utworzeniem w Chełmie spółki Linia Chełmska Szerokotorowa, której powstanie z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój całego regionu – mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.