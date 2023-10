Dworzec w Dąbrowie Górniczej otwarty dla podróżnych

Nieco ponad półtora roku trwała przebudowa dworca w Dąbrowie Górniczej. Modernizacja dawnego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej przywróciła mu dawny blask.

Od środy 4 października br. pochodzący z 1888 roku budynek znów obsługuje pasażerów.

Renowację przeszła m.in. ceglana elewacja obiektu, dworzec zyskał również iluminację podkreślającą jego walory architektoniczne nocą, a także podświetlany napis i zegar.

Dzięki przebudowie dworzec stał się przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

Przestrzeń wokół budynku dostosowano do wybudowanego przez miasto centrum przesiadkowego, a także terenu stacji, którą przebudowywała PKP PLK S.A.

Ceglana, elegancko prezentująca się elewacja, nowoczesne, ale nawiązujące stylem do historii obiektu wnętrze, a do tego komfortowa przestrzeń obsługi podróżnych – taki właśnie jest, po trwającej nieco ponad półtora roku przebudowie, dworzec w Dąbrowie Górniczej.

Zmieniło się także wnętrze budynku, w którym przywrócono obsługę podróżnych. Odbywa się ona w holu połączonym z klimatyzowaną poczekalnią. Zaaranżowano je w nowoczesny sposób nawiązując poprzez częściowo ceglane wykończenie ścian do wyglądu elewacji dworca. Pozostałe ściany pomalowano na kolory utrzymane w odcieniach bieli i szarości. W podobnej tonacji utrzymano posadzkę wykonaną z płyt granitowych. Aranżację wnętrz uzupełniło nowoczesne oświetlenie, umieszczone w podwieszanym, listwowym suficie. Przestrzeń obsługi podróżnych wyposażono również w nowe ławki, kosze, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu holu znajduje się kasa biletowa Kolei Śląskich, a w sąsiedztwie poczekalni toalety oraz przestrzeń dla opiekuna z dzieckiem i niewielki lokal na wynajem. Pozostałe powierzchnie na dworcu zajmie miasto, a także pomieszczenia techniczne.

Dzięki przebudowie dworzec stał się przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne, a w samym budynku i jego otoczeniu powstały ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Poza tym na dworcu pojawiły się oznaczenia w alfabecie Braille’a, plany dotykowe obiektu, a także toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja dworca w Dąbrowie Górniczej to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. W budynku i jego otoczeniu zamontowano energooszczędne oświetlenie, natomiast pod nawierzchnią zlokalizowano zbiorniki do magazynowania wody deszczowej używanej do spłukiwania toalet. Budynek ocieplono od wewnątrz, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a do jego ogrzania będą użyte pompy ciepła. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody odpowiada system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę urządzeń i instalacji. Bezpieczeństwo w budynku i jego najbliższym otoczeniu zapewniają nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Całkowicie zmieniło się otoczenie dworca. Przestrzeń wokół budynku dostosowano do wybudowanego przez miasto centrum przesiadkowego, a także terenu stacji, którą przebudowywała PKP PLK S.A. Po zachodniej stronie dworca powstał niewielki budynek łączący w sobie funkcję wiaty rowerowej i poczekalni letniej, a po wschodniej skwer z zielenią i drzewami.

Koszt przebudowy dworca w Dąbrowie Górniczej, która była dofinansowana z budżetu państwa, wyniósł 18,36 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą robót budowlanych była firma Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia. Projekt przebudowy dworca opracowała GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. z Poznania.

Przebudowa dworca w Dąbrowie Górniczej jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który obejmuje w całej Polsce blisko 200 dworców kolejowych.