Dworzec w Jastarni w ogniu zmian

Dworzec w Jastarni niebawem zyska nowy wygląd. Trwa przebudowa obiektu z lat 20-tych XX w., która ma zakończyć się jeszcze w 2023 r.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą robót firma MERX sp. z o. o. z Warszawy, a dokumentację projektową opracowała Paka Architekci sp. z o.o. ze Skierniewic.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku.

Przebudowa dworca rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Od tego czasu wykonawca przeprowadził m.in. prace związane z izolacją fundamentów, rozbiórkowe, a także częściowo konstrukcyjne. Aktualnie prowadzona jest odbudowa więźby dachowej. Niebawem ruszą również prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym układanie nowej nawierzchni wokół dworca.

Inwestycja w Jastarni jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych i jest dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to kompleksowa przebudowa niewielkiego, wybudowanego w latach 20. XX wieku dworca. Dzięki niej elewacja odzyska ceglany wygląd. Zostanie ona wykończona ręcznie formowanymi płytkami klinkierowymi w kolorze naturalnej cegły. Idealnie z nowym wyglądem elewacji dworca będą współgrały drzwi i okna w kolorze brązowym oraz ceramiczna dachówka. Całkowicie nowy wygląd zyska wiata przylegającą do wejścia do budynku. Będzie to konstrukcja stalowa pomalowana na kolor szary, z przeszklonym dachem. Znajdzie się na niej podświetlany napis z nazwą dworca, a pod nią zaprojektowano stojaki rowerowe. Historyczny charakter obiektu podkreśli stylizowany zegar, natomiast jego bryłę iluminacja nocna budynku.

Przestrzeń obsługi podróżnych, do której dostaniemy się z boku budynku, zaprojektowano nowocześnie. Posadzka w holu będzie posiadała geometryczny wzór ułożony przy pomocy płytek imitujących drewno i kamień. Ściany do wysokości lamperii obłożono wielkoformatowymi panelami gresowymi w kolorze szarym, a powyżej pomalowano na biało. Oświetlenie zaprojektowano w formie modnych reflektorów na szynie. Tuż nad witrynami kas biletowych będą zamontowane elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. We wnętrzu znajdą się również ławki, kosze oraz gabloty z rozkładem jazdy pociągów. Na zewnątrz pod wiatą przewidziano miejsca dla automatu z przekąskami i biletomatu. W sąsiedztwie holu zaprojektowano toalety dla podróżnych. Na parterze zlokalizowano także lokal handlowo-usługowy oraz pomieszczenia techniczne.

Dworzec będzie w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano w nim szereg rozwiązań, które poprawią ich komfort. Wśród nich plany dotykowe, oznaczenia w alfabecie Braille’a czy ścieżki prowadzące dla osób niewidzących i niewidomych. W budynku znajdzie się również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a na zewnątrz, przy wiacie, podjazd dla wózków.

Przebudowa dworca to nie tylko pozytywne zmiany dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla środowiska. Z ekologicznych rozwiązań warto wspomnieć o energooszczędnym oświetleniu, zbiornikach retencyjnych magazynujących deszczówkę, która po oczyszczeniu będzie używana do spłukiwania wody w toaletach, a także o zastosowaniu w otoczeniu dworca ażurowej nawierzchni pozwalającej na odprowadzanie wód deszczowych bezpośrednio do gruntu i zwiększającej tym są powierzchnie biologicznie czynną. Pozytywny wpływ na energooszczędność budynku będzie miało również jego ocieplenie, a także użycie okien i drzwi o odpowiednich parametrach technicznych. Warto także zwrócić uwagę na zastosowanie systemu inteligentnego zarządzania budynkiem, który będzie sterował urządzeniami i instalacjami, a także optymalizował zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Jego funkcją jest również czuwanie nad bezpieczeństwem dworca, gdyż docelowo ma on integrować systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Przebudowa dworca obejmie również jego najbliższe otoczenie. Poza nową nawierzchnią, podjazdem, wyznaczaniem miejsc parkingowych oraz uporządkowaniem terenów zielonych zaprojektowano stojaki rowerowe. Część z nich będzie się mieścić pod wiatą przy wejściu, a pozostałe przy ścianie budynku od strony peronów. Ciekawym akcentem będą nowe elementy małej architektury takie jak murki gabionowe czy nowe oświetlenie.