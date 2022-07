Dworzec w Kuźnicy Białostockiej już po przebudowie

W środę 19 lipca oficjalnie otwarto dla podróżnych przebudowany dworzec w Kuźnicy Białostockiej. Budynek zyskał m.in. nową elewację, przestrzeń obsługi podróżnych, a także odnowione otoczenie.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem z budżetu państwa trwała nieco ponad dwa lata. W tym czasie wygląd zmieniła elewacja dworca. Wykonano ją z płyt systemowych w kolorach melanżowo-szarym oraz pomarańczowym, co nadało obiektowi charakterystycznego wyglądu. W szarej kolorystyce utrzymano również nowe okna i drzwi. Nowym akcentem są podświetlane napisy z nazwą dworca oraz iluminacja podkreślająca jego bryłę w nocy.

Wiele zmian zaszło wewnątrz budynku. Nowocześnie urządzono strefę obsługi podróżnych, która znajduje się na parterze budynku. Na ścianach i charakterystycznych kolumnach dominują melanżowe szarości przypominające wyglądem beton architektoniczny, przełamane bielą posadzki oraz sufitu. W klimatyzowanym holu-poczekalni podróżni znajdą ławki, tzw. przysiadki, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, defibrylator oraz zegar.

Dworzec wyposażono również w nowy system informacji głosowej, dzięki czemu komunikaty są lepiej słyszalne. W sąsiedztwie holu zlokalizowano toalety dla podróżnych oraz pomieszczenie dla kasy biletowej. Pozostałą przestrzeń na dworcu zajmują biura Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz PKP CARGO.

– Kuźnica Białostocka to drugi dworzec w województwie podlaskim otwarty w tym roku w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Choć znajduje się on w niewielkiej miejscowości, to jest to obiekt niezwykle ważny, bo położony tuż przy naszej wschodniej granicy. Po modernizacji jest na nim zapewniony komfort nie tylko podróżnym korzystającym z kolei, ale również służbom, które mają w nim siedzibę – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.