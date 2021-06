Dworzec w Łowiczu coraz bliżej modernizacji. Autorem projektu Domagało Wnuk Architekci

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się inwestycja na dworcu Łowicz Główny. Budynek zostanie poddany gruntownej przebudowie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. Spółka ogłosiła przetarg na realizację zadania.

REKLAMA

Ogłoszono przetarg na modernizację stacji Łowicz Główny.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II połowę tego roku, a zakończenie na 2023 r.

Autorem projektu dla dworca w Łowiczu jest pracownia Domagało Wnuk Architekci.

Dzięki planowanej inwestycji PKP S.A. dworzec w Łowiczu zmieni swoje oblicze. Nieistniejące już elementy budynku zostaną uzupełnione, a oryginalnie zachowane fragmenty będą dodatkowo wyeksponowane. Północno-zachodnia część elewacji dworca zostanie przemodelowana z uwagi na zaplanowane w tej części nowe, dodatkowe wejście do budynku. Ułatwi ono podróżnym dotarcie do tunelu prowadzącego na perony, który realizuje obecnie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach inwestycji dworcowej nad tym przejściem powstanie zadaszenie, które dodatkowo zwiększy komfort pasażerów.

Zmianie ulegnie również pozostała część elewacji obiektu. Fragmenty pochodzące z lat 70. XX wieku zyskają nową formę i materiały wykończeniowe. Piętro środkowego skrzydła oraz fragment skrzydła północno-zachodniego obłożone zostaną okładziną elewacyjną z płyt włókno-cementowych w naturalnym piaskowym wybarwieniu. W miejscu istniejących horyzontalnych przeszkleń planowane jest wprowadzenie rytmicznych, pojedynczych otworów okiennych, wkomponowanych w układ okładziny elewacyjnej. Węższe przeszklenia oprócz walorów wizualnych zapewnią również dowolność w kształtowaniu układu pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku. Ciekawym rozwiązaniem będzie motyw zaczerpnięty z ludowej wycinanki łowickiej, który pojawi się w górnych narożnikach elewacji.

– Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca Łowicz Główny to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta powiatowego w województwie łódzkim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Łodzi, Poznania i Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Modernizacje dworców kolejowych stanowią jeden z elementów szerokiego programu inwestycyjnego na polskiej kolei. Programu, który pozwala zmniejszać wykluczenie komunikacyjne i znacząco wpływa na poprawę komfortu podróży. Cieszę się, że już wkrótce te pozytywne zmiany będą mogli dostrzec również mieszkańcy i pasażerowie w Łowiczu – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.