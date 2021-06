Dworzec w Milanówku przejdzie metamorfozę

Bezpieczny, funkcjonalny i bardziej komfortowy – taki będzie dworzec w Milanówku po zakończeniu przebudowy. PKP S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Dzięki inwestycji PKP S.A. obecny budynek dworca w Milanówku zyska zupełnie nowy wygląd. Obiekt zostanie rozbudowany, dzięki czemu zwiększy się powierzchnia przeznaczona dla podróżnych. Nową część, którą zaplanowano od strony frontowej, charakteryzować będzie przeszklona ściana wykończona białą attyką z artystycznym wzorem, nawiązującym również do wykończenia sufitów wewnątrz obiektu. Historyczna część dworca zyska nową stolarkę okienną i drzwiową oraz nową posadzkę.

W ramach przebudowy zaplanowano zmianę aranżacji powierzchni wewnątrz historycznego budynku. W holu, pełniącym funkcję przestrzeni do obsługi podróżnych, znajdą się toalety oraz pomieszczenie na kasę biletową. Natomiast w nowej, dobudowanej części dworca zaprojektowano niewielką poczekalnię dla podróżnych z wydzieloną przestrzenią przeznaczoną pod komercję. W zmodernizowanym budynku pojawią się gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Planowany jest również montaż ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej.

Na zewnątrz dworca zaprojektowano kilkanaście stojaków rowerowych. Uporządkowane zostaną tereny zielone oraz pojawią się nowe, ozdobne nasadzenia.

– Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Milanówku to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta w obrębie aglomeracji warszawskiej zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom powiatu grodziskiego podróżowanie koleją do Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Milanówek jest jednym z 38 mazowieckich dworców, które PKP S.A. zamierzają przebudować lub wybudować od podstaw w ramach szerokiego programu inwestycyjnego. Jak dotąd ze zmodernizowanych obiektów w tym województwie korzystają już mieszkańcy i podróżni Pruszkowa i Mrozów. Już niebawem grupa ta powiększy się o kolejne nowoczesne i estetyczne budynki, które zagwarantują pasażerom wyższy komfort podróży – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Kolejny dworzec na Mazowszu przejdzie gruntowną renowację i zostanie dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych. Obiekt w Milanówku zyska nowy wygląd, zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami – powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.