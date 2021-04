Dworzec w Oleśnie zalśni nowym blaskiem. To projekt pracowni Sankon

Niemal stuletni budynek dworca w Oleśnie przejdzie modernizację. Architekci z pracowni Sankon postawili na nowoczesność i dbałość o historyczne detale.

Prace budowlane związane z przebudową dworca kolejowego przy stacji Olesno Śląskie ruszą niebawem.

Planowany termin zakończenia przebudowy dworca w Oleśnie to druga połowa 2022 roku.

Podczas inwestycji pochodzący z 1923 roku budynek przejdzie kompleksową modernizację z poszanowaniem jego historycznego charakteru. Renowacji będzie poddana elewacja dworca wraz z detalami architektonicznymi, takimi jak boniowania, gzymsy czy pilastry. Zostaną one odtworzone na wzór historycznych, podobnie jak stolarka okienna i drzwiowa. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślającą jego walory architektoniczne.

Inwestycja to również kompleksowa przebudowa wnętrz dworca, połączona z nadaniem im nowych funkcji. Na parterze budynku, w jego centralnej części, będzie mieścić się przestrzeń obsługi podróżnych obejmująca ogólnodostępne toalety (w tym te przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), pomieszczenie przeznaczone na działalność usługową oraz hol – poczekalnię. Zostanie ona wyposażona w nowe ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na parterze dworca, oprócz strefy obsługi podróżnych, zlokalizowane zostaną biura Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, które wraz z mieszkaniami interwencyjnymi będą mieścić się również na piętrze obiektu.

– Początek modernizacji dworca w Oleśnie to realizacja zapowiedzi Ministra Infrastruktury. Mam nadzieję, że komfortowy i proekologiczny budynek stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Przebudowa dworca w Oleśnie to kolejna inwestycja, którą PKP rozpoczyna w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jestem przekonany, że dzięki niej, dworzec w Oleśnie odzyska swoje historyczne piękno i stanie się obiektem funkcjonalnym, nowoczesnym, proekologicznym i przyjaznym dla wszystkich podróżnych – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Olesno to kolejna miejscowość, w której dworzec PKP odzyska niebawem swój historyczny blask i stanie się obiektem spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych – nowoczesnym i ekologicznym. W budynku dodatkowo znajdą się też inne instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.