Dworzec w Olsztynku ozdobią dwa reliefy

Dwa reliefy - jeden z planem miasta, drugi przedstawiający zamki w Olsztynku ozdobią znajdujący się w mieście dworzec PKP, a dokładniej nowej modernistycznej wiaty pomiędzy historycznym dworcem, a dawnym budynkiem punktu pocztowego i toalet.

38 m kw. powierzchni, 35 ton wagi oraz 14 m sześc. betonu i 5 ton stali zbrojeniowej potrzebnych do wykonania – za pomocą tych parametrów można opisać każdy z dwóch reliefów zdobiących ściany nowej wiaty przy dworcu w Olsztynku. Interesujący jest również ich przekaz.

Inwestycja w Olsztynku rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Już na wizualizacjach dworca uważny obserwator mógł zauważyć nową modernistyczną wiatę pomiędzy historycznym dworcem, a dawnym budynkiem punktu pocztowego i toalet. Właśnie ściany tej wiaty od strony miasta ozdobią dwa reliefy przedstawiające wybrane zamki gotyckie Warmii i Mazur oraz zarys starego miasta w Olsztynku.

– Reliefy należy traktować jako autorską ekspresję artystyczną. Mapa z zamkami gotyckimi przedstawia uproszczone, sprowadzone do graficznego znaku wizerunki niektórych zamków. Kilka z nich to tylko wyobrażenia, gdyż nic po nich nie pozostało. Inne istnieją do tej pory, a z kolejnych pozostały tylko ruiny. Zależało mi na pokazaniu bogactwa historycznego regionu poprzez przedstawienie potencjalnie interesujących miejsc. Nie jest to konkretny przewodnik turystyczny ani tym bardziej dokumentacja historyczna. Turysta oglądać ma to jako inspirację do własnych poszukiwań albo po prostu jako zwykły obrazek – podkreśla Zbigniew Tomaszczyk, architekt.

Z kolei na drugim reliefie przedstawiono plan Olsztynka z połowy XIX z obwarowaniami, na którym znajdziemy zarys niektórych budynków, które nie dotrwały już do czasów współczesnych. Jedną i drugą realizację należy traktować bardziej jako pewnego rodzaju wizję artystyczną, dekorację nawiązującą do historii i ducha miejsca, niż mapę czy plan.

Elementy zdobiące ściany przyszłej wiaty wykonano jako reliefy, czyli w technice znanej już w starożytności, polegającej na tym, że rzeźbiarskie elementy są wykonywane w materiale, który stanowi jednocześnie dla nich tło. Sama nazwa tej techniki pochodzi od łacińskiego, słowa „relevo”, co oznacza wznosić się i faktycznie wyrzeźbiona grafika ma wizualnie „wznosić się” ponad tło, czyli innymi słowy „wychodzić do widza”. Tradycyjnie reliefy wykonywano w kamieniu lub w drewnie, aczkolwiek we współczesnej architekturze wykonuje się je również jako betonowe odlewy lub odciski, które przypominają płaskorzeźby. W takim właśnie materiale wykonano te stanowiące ściany budowanej wiaty peronowej. Wiaty, która swoim stylem jest całkowicie współczesna, aczkolwiek czerpie inspiracje z architektury modernizmu z pierwszej połowy XX wieku.