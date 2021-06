Dworzec w Opalenicy zyska drugie życie. To projekt pracowni Demiurg

Funkcjonalny, z nowocześnie urządzoną przestrzenią obsługi podróżnych, poddaną renowacji elewacją i otoczeniem, a do tego komfortowy, dostępny i proekologiczny – taki będzie dworzec w Opalenicy po przebudowie.

REKLAMA

PKP S.A. podpisały umowę na modernizację dworca w Opalenicy.

Łączny koszt przebudowy dworca to 8,7 mln złotych brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2022 r.

Projekt przebudowy obiektu przygotowała pracownia Demiurg z Poznania, a wykonawcą prac budowlanych jest AGROBEX sp. z o.o. z Poznania.

Inwestycja w Opalenicy jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który w całej Polsce obejmie blisko 200 dworców kolejowych, z czego aż 13 w województwie wielkopolskim. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dworzec przejdzie kompleksową przebudowę. Nieco inny wygląd zyska bryła budynku. Planuje się między innymi rozbiórkę ścian w poziomie parteru i zastąpienie ich szklanymi fasadami. Na nowo zostaną wykonane detale elewacji, poszycie dachowe nawiązujące wyglądem do historycznego oraz odtworzona symetria okien w elewacji północnej. W miejscu przybudówki po stronie zachodniej dworca powstanie wiata rowerowa z 56 miejscami postojowymi. Ściany przyszłej konstrukcji zostaną wykonane z betonu architektonicznego. Kształtem bryły będzie ona, w zamyśle architekta, nawiązywała do dawniej znajdującego w tym miejscu ceglanego budynku. Nowy wygląd zewnętrzny dworca w Opalenicy podkreśli nocna iluminacja kompleksu.

­­­­– Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy budynku dworca w Opalenicy to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie wielkopolskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Poznania. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Modernizacje dworców kolejowych to jeden z punktów wielkiego planu odbudowy zaufania Polaków do naszych kolei. Zmienia się tabor, zmieniają się dworce. Pociągi są coraz ładniejsze, szybsze i bardziej komfortowe. Dworce zachęcają, by skorzystać z usług kolei. Cieszę się, że w Opalenicy też tak będzie – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Kolej jest najbardziej zrównoważonym środkiem transportu. Łączy ludzi, regiony i sprzyja rozwojowi gospodarczemu Polski i Europy. Nieprzypadkowo rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. Przebudowa dworca w Opalenicy to jedna ze 114 tego typu inwestycji realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki znaczącemu wsparciu ze środków unijnych uzupełnionych środkami krajowymi, przebudowa kolejnego dworca sprawi, że częściowo zostanie przywrócony historyczny charakter obiektu przy jego zwiększonej funkcjonalności. Dworzec stanie się bardziej przyjazny środowisku i, co szczególnie ważne, dostępny – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.