Dworzec w Oświęcimiu z nagrodą architektoniczną im. Stanisława Witkiewicza

Dworzec w Oświęcimiu otrzymał nagrodę w konkursie architektonicznym im. Stanisława Witkiewicza. Docenione zostały kreatywność w podejściu do architektury przestrzeni publicznej, funkcjonalność oraz poszanowanie historii miejsca.

REKLAMA

Dworzec został nagrodzony w 10. jubileuszowej edycji konkursu w kategorii architektura użyteczności publicznej. Konkurs jest organizowany przez Województwo Małopolskie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków i ma na celu promowanie architektury wpisującej się w krajobraz Małopolski. Statuetki zostały wręczone podczas specjalnej gali, a odebrali je z rąk organizatorów przedstawiciele PKP S.A. – autor projektu, architekt Paweł Kośmicki oraz pełnomocnik zarządu ds. inwestycji, Robert Szydlik. Wyróżnienie jest o tyle istotne, iż Oświęcim to pierwszy indywidualny Innowacyjny Dworzec Systemowy realizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 nagrodzony w konkursie architektonicznym. Ponadto nagrody były przyznawane za współczesne realizacje architektoniczne.

Przeczytaj także >> Dworce PKP. Coraz bardziej przyjazne i dostępne dla wszystkich

Innowacyjny Dworzec Systemowy

– Nagroda w konkursie architektonicznym to zawsze olbrzymi powód do dumy dla inwestora, którym w tym przypadku były Polskie Koleje Państwowe. To również potwierdzenie, że formuła Innowacyjnych Dworców Systemowych została doceniona przez architektów i innych branżowych specjalistów. Niezmiernie cieszy również fakt, że autorem projektu architektury nowego dworca w Oświęcimiu jest pracownik PKP S.A., architekt Paweł Kośmicki – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Dla mnie jako architekta to bardzo ważne wyróżnienie zawodowe i docenienie wyników pracy przez jury. Projektowanie dworca w Oświęcimiu było olbrzymim wyzwaniem, gdyż w projekcie należało połączyć walory czysto utylitarne, czyli zapewnienie wysokiego standardu obsługi podróżnych z aspektami wynikającymi ze szczególnego naznaczenia tego miejsca historią. Dodatkowo współczesny dworzec, jako wizytówka najbardziej ekologicznego środka transportu publicznego, musi być przyjazny dla środowiska i sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie sprawności energetycznej. Jestem przekonany, że walory funkcjonalne i estetyczne dworca docenią również podróżni, którzy korzystają z niego na co dzień. To niezwykle ważny aspekt projektowania przestrzeni publicznych, a do takich właśnie należy dworzec – mówi arch. Paweł Kośmicki z PKP S.A.

Dworzec w Oświęcimiu jest jednym z około 40 Innowacyjnych Dworców Systemowych powstających w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i jednocześnie z prawie dwustu przebudowywanych w jego ramach. Obiekt został udostępniony podróżnym w czerwcu ubiegłego roku.

Architektura w poszanowaniu historii