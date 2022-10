Dworzec w Ożarowie Mazowieckim przejdzie przebudowę

PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca w Ożarowie Mazowieckim. Zabytkowy budynek zyska nowe, funkcjonalne wnętrze.

REKLAMA

Rusza przebudowa dworca w Ożarowie Mazowieckim.

Koszt przebudowy dworca to 10,79 mln zł brutto.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą Global Budownictwo sp. z o.o. z Częstochowy, a dokumentację projektową opracowała pracownia GPVT s.c. z Poznania.

Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po modernizacji to jesień 2023 roku.

Pierwsze prace budowlane związane z modernizacją dworca ruszą niebawem. Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dworzec w Ożarowie wybudowano około 1890 roku, a następnie, w latach 20. XX w., rozbudowano o niższą parterową część. Bryła budynku do dziś nie uległa zmianie. W ramach inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca. Na wyższej, 2-kodygnacyjnej ceglanej części zostanie ona wyczyszczona, natomiast na niższej, parterowej planowane jest wykonanie nowych tynków. Dworzec zyska również nową iluminację, podświetlane napisy przestrzenne z nazwą, a także stylizowaną na historyczną stolarkę okienną i drzwiową.

Obsługa podróżnych będzie odbywała się w niższej, parterowej części. Wnętrze zaprojektowano nowocześnie w odcieniach szarości i bieli z drewnianym minimalistycznym detalem przy kasach. Hol wyposażono w ławki z drewnianymi siedziskami, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz zegar. W tej części dworca znajdą się również pomieszczenia kas biletowych oraz toalety. W wyższej dwukondygnacyjnej części dworca zaprojektowano pomieszczenia techniczne, a także przestrzeń biurową na wynajem.

– Dworzec w Ożarowie Mazowieckiem to kolejny zabytkowy obiekt, który połączy w sobie historyczny wygląd i nowoczesną przestrzeń obsługi podróżnych. Dzięki inwestycji podróżni zyskają komfortowe miejsce do oczekiwania na przyjazd pociągu. Budynek będzie również przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami i środowiska – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec po przebudowie będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po wschodniej stronie budynku powstanie nowa pochylnia dla wózków, a od frontu miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na dworcu pojawią się również m.in. ścieżki prowadzące, plany dotykowe oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Przebudowa dworca Ożarów Mazowiecki to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. Żeby ograniczyć straty ciepła, budynek zostanie ocieplony od wewnątrz, wyposażony w kurtyny powietrzne przy głównych wejściach oraz nową stolarkę okienną i drzwiową. Do ogrzewania dworca zamiast kotłowni gazowej będzie używana pompa ciepła. W projekcie uwzględniono również budowę zbiorników podziemnych do gromadzenia deszczówki. Po oczyszczeniu zostanie ona użyta do podlewania terenów zielonych oraz spłukiwania toalet. O optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zadba system inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System) nadzorujący pracę urządzeń i instalacji, w tym nowoczesnych systemów bezpieczeństwa tj. jak monitoring czy kontrola dostępu.

Przebudowa dworca to również zmiany w jego najbliższym otoczeniu. Oprócz budowy pochylni i miejsc postojowych nowością będzie, wzniesiona od podstaw wiata rowerowa, która pomieści 16 jednośladów. W pobliżu dworca zostaną ułożone nowe chodniki, zamontowane elementy małej architektury (m.in. kosze i ławki), a także uporządkowana zieleń.