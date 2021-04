Dworzec w Pszczółkach już po metamorfozie. Neogotyk podkreślony

Właśnie zakończono modernizację neogotyckiego dworca w Pszczółkach. Odświeżona ceglana elewacja, zadbanie o dostępność oraz wdrożenie proekologicznych rozwiązań - z takimi zadaniami musiała zmierzyć się pracownia AllPlan, autor projektu.

REKLAMA

Pochodzący z 1908 roku dworzec odzyskał swoje historyczne piękno i został przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych.

Budynek stacyjny w Pszczółkach to kolejny dworzec przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Prace budowlane w Pszczółkach rozpoczęły się jesienią 2019 roku. Od tego czasu dworzec przeszedł prawdziwą metamorfozę, oczywiście przy zachowaniu jego historycznego neogotyckiego charakteru. Renowacji została poddana elewacja wraz z detalami architektonicznymi. Podczas prac cegłę poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym oraz uzupełniono w niej ubytki. Na elewacji, od strony peronów, umiejscowiono cztery herby – województwa pomorskiego, powiatu gdańskiego oraz Gdańska i Pszczółek. Zostały one namalowane na płycie z blachy nierdzewnej. Ponadto odtworzono na wzór historycznej stolarkę okienną i drzwiową, a także wymieniono poszycie dachowe. Wykonano je z dachówek typu mnich – mniszka, które były niezwykle popularne w średniowieczu, stąd właśnie ich użycie na dachu neogotyckiego dworca w Pszczółkach. Całość uzyskanego podczas przebudowy efektu estetycznego podkreślono nową iluminacją nocną elewacji.

– Dworzec na stacji Pszczółki to kolejny dowód na skuteczność działania rządu i realizacji Programu Inwestycji Dworcowych. W tym roku takich wydarzeń jak to mamy bardzo dużo - a kolejne prace trwają i kolejne dobre informacje przed nami. Chcemy, aby kolej stawała się coraz bardziej komfortowa i przyjazna użytkownikom. Drogą do tego jest m.in. przebudowa i budowa dworców w całej Polsce – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Dworzec w Pszczółkach to kolejny dowód na to, że Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 nabiera tempa. Dzięki przebudowie pochodzący z początku XX wieku budynek stacyjny odzyskał historyczne piękno, a także został dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że odnowiony dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Pszczółek – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Pszczółki to pierwsza inwestycja w województwie pomorskim zakończona w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dworzec odzyskał swój historyczny blask i stał się obiektem dostosowanym do współczesnych standardów oraz ekologicznym i nowoczesnym. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służył wszystkim klientom kolei, a w szczególności mieszkańcom – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Kolejny projekt transportowy zasila listę zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Dzięki ponad 8 milionom złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możemy cieszyć się wygodnym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowanym w formule proekologicznej dworcem kolejowym w Pszczółkach – podkreśla Joanna Lech, dyrektor CUPT.