Dworzec w Rzepinie odzyska dawny blask

Historia połączona z nowoczesnością oraz współczesnymi standardami obsługi podróżnych – tak najkrócej można scharakteryzować zakres przebudowy XIX-wiecznego dworca w Rzepinie. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy.

REKLAMA

Dworzec w Rzepinie to jeden z ośmiu obiektów w województwie lubuskim objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej pochodzącemu z końca XIX wieku dworcowi zostanie przywrócone jego historyczne piękno oraz stanie się on obiektem nowoczesnym. Renowację przejdzie elewacja, gdzie planuje się usunięcie tynków. Dzięki temu odzyska ona swój pierwotny ceglany wygląd. Odnowione, a w przypadku, gdy będzie to konieczne, odtworzone na wzór historycznych, zostaną detale architektoniczne, w tym m.in. tzw. palmety, czyli ozdobne elementy w formie stylizowanych liści palmowych na narożach budynku i ścianie szczytowej. Planowane jest również odtworzenie świetlika nad holem oraz kominów. Poddaną renowacji elewację podkreśli nowa iluminacja nocna budynku.

– Przebudowa dworca w Rzepinie to kolejna inwestycja w komfort podróżnych w województwie lubuskim. Dzięki tego rodzaju działaniom oraz modernizacji taboru i infrastruktury torowej, sprawiamy, że kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem lokomocji i kuszącą alternatywą dla transportu indywidualnego. Rząd stara się zachęcić Polaków do podróżowania koleją poprzez realne działania – realizację największych w historii programów modernizacji dworców i taboru kolejowego – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Rozpoczęcie przebudowy dworca w Rzepinie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu słubickiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Rzepina, ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie do Kostrzyna, Poznania i Zielonej Góry. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Przebudowa dworca w Rzepinie to kolejna inwestycja, którą rozpoczynamy w ostatnim czasie. Dzięki niej XIX-wieczny dworzec odzyska nie tylko swój historyczny blask, ale zostanie również dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że po zakończeniu inwestycji dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i stanie się wizytówką kolei – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.