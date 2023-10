Dworzec w Siedlcach już otwarty po przebudowie

Dworzec w Siedlcach przeszedł olbrzymią metamorfozę. Zmienił się między innymi wygląd elewacji budynku, która nabrała nowoczesnego i industrialnego charakteru.

6 października pierwsi pasażerowie skorzystali z nowego dworca w Siedlcach.

Dworzec po przebudowie jest z zewnątrz ceglany o nieco industrialnym charakterze, wewnątrz nowoczesny i komfortowy, a do tego przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami i środowiska.

Przebudowa trwała ok. dwa lata.

Przebudowa dworca w Siedlcach trwała około dwóch lat. Była ona realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki inwestycji budynek przeszedł olbrzymią metamorfozę. Zmienił się wygląd elewacji dworca, która nabrała nowoczesnego i industrialnego charakteru.

Została ona pokryta ceglaną okładziną nawiązującą do pierwszego siedleckiego dworca z 1866 roku. Natomiast w jej górnej części i przestrzeni pomiędzy oknami zamontowano patynową blachę tytanowo-cynkową. Całość uzyskanego w ten sposób efektu uzupełniają symetrycznie rozstawione otwory okienne i drzwiowe. Wstawiono w nie antracytową ślusarkę okienną i drzwiową. Na szczycie elewacji nad wejściem do budynku od strony peronów i miasta umieszczono zegary, a także przestrzenne, podświetlane napisy z logotypem PKP S.A. Bryłę dworca nocą podkreśla nowa iluminacja.

Dworzec w Siedlcach po przebudowie: wnętrze, fot. mat. pras. PKP SA

– Przez ostatnie dwa lata dworzec w Siedlcach przeszedł olbrzymią przemianę, dzięki której stał się komfortową przestrzenią obsługi pasażerów. Cieszy również to, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom dworzec jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami oraz podróżnym z dużym bagażem, osobom starszym oraz rodzicom z dziećmi. Poza tym zyskał atrakcyjny, nowoczesny, nieco industrialny wygląd, a także jasne i przestronne wnętrze – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wnętrza dworca w Siedlcach po metamorfozie

Wnętrze dworca nabrało nowoczesnego charakteru. Zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze jest ono utrzymane w odcieniach bieli i szarości, dzięki czemu stało się jasne i przestronne. W nowej aranżacji uwagę zwracają okrągłe lampy oraz balustrady z matowego szkła na antresoli.

Przestrzeń obsługi pasażerów składa się z poczekalni i holu o wysokości dwóch kondygnacji. Wokół nich na dwóch piętrach skupiono pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz przyszłe lokale handlowo-usługowe. Hol i poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

Architektura dostępna i przyjazna środowisku

Dzięki inwestycji dworzec zyskał wiele usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz windy są to m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, dotykowe plany dworca, okienka kasowe dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. We wnętrzach zastosowano również kontrastową kolorystykę, co ułatwi przemieszczanie się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Przebudowa dworca sprawiła, że stał się on również przyjazny środowisku i bezpieczny. W budynku zamontowano energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także system BMS (Building Management System), którego jednym z zadań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ponadto budynek w całości ocieplono, a zamontowana w nim nowa stolarka okienna i drzwiowa spełnia obowiązujące normy. Natomiast na jego dachu umieszczono panele fotowoltaiczne do pozyskiwania zielonej energii. Z kolei dzięki zainstalowaniu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa (monitoring, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu), w tym przeciwpożarowych, poprawie ulegnie bezpieczeństwo podróżnych i samego budynku.

Na nowo zagospodarowany zostanie teren w sąsiedztwie dworca. Pojawią się tam wiata rowerowa z 10 stojakami na jednoślady oraz kilka miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do tej pory w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie mazowieckim PKP S.A. otworzyły po przebudowie i budowie 15 dworców kolejowych. Inwestycja w Siedlcach kosztowała przeszło 24 mln złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą robót budowlanych Texom Sp. z o.o., a dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Pas Projekt Sp. z o.o.