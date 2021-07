Dworzec w Siedlcach przejdzie przebudowę. Tak będzie wyglądał!

Od jesieni 2022 roku podróżni będą mogli korzystać z odnowionego dworca w Siedlcach. Właśnie rusza przebudowa obiektu, który ma zyskać nieco industrialnego charakteru. Za koncepcją stoi pracownia Pas Projekt.

Choć kolej dotarła do Siedlec wraz z budową linii kolejowej warszawsko-terespolskiej w latach 60. XIX wieku, to współczesny dworzec nie jest tym historycznym. Obecny budynek został wzniesiony w 1986 roku, a następnie został częściowo przebudowany w latach 90. Mająca się rozpocząć niebawem inwestycja, realizowana w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie miała na celu dostosowanie go do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także poprawę jego estetyki.

Metamorfozę przejdzie elewacja budynku, która odzyska ceglany wygląd – właśnie taką posiadał pierwszy wybudowany w 1866 roku dworzec w Siedlcach. Jej górne części zostaną wykończone patynowaną blachą tytanowo-cynkową. W projekcie przebudowy dworca uwzględniono również symetryczne rozstawienie otworów okiennych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Interesującym zabiegiem będzie też umieszczenie nad wejściem głównym do strefy obsługi podróżnych wielkoformatowego zegara.

Sporo zmian czeka podróżnych wewnątrz budynku. Przestrzeń obsługi pasażerów będzie składała się z poczekalni i holu o wysokość dwóch kondygnacji, wokół których na dwóch piętrach skupiono pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz lokale handlowo-usługowe. W projekcie parter budynku połączono z pasażem handlowym na piętrze za pomocą klatek schodowych oraz dwóch wind. Hol i poczekalnia zostaną wyposażone w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

– Przekazanie placu budowy wykonawcy prac w związku z przebudową dworca w Siedlcach to ważna wiadomość dla mieszkańców południowego Podlasia. Tak ważne miasto jak Siedlce zasługuje na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Siedlce to istotny punkt na mapie kolejowej Polski, dlatego cieszy to, że dworzec kolejowy w tej miejscowości przejdzie modernizację. Dzięki niej mieszkańcy i podróżni zyskają nowoczesny i komfortowy obiekt, dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Siedlce to kolejny punkt na systematycznie powiększającej się mapie nowych i zmodernizowanych inwestycji kolejowych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych i pieniędzy krajowych przebudowa dworca znacznie przyspieszy. Inwestycja będzie miała realny wpływ na rozwój komunikacyjny Polski – podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.