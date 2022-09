Dworzec w Zduńskiej Woli odzyska historyczny wygląd

Trwa remont dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Obiekt odzyska historyczny wygląd.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z samorządem przebudowują dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli.

Odrestaurowany obiekt odzyska historyczny wygląd.

Obecnie remont przechodzi elewacja budynku i wnętrze dworca.

Wartość inwestycji ze środków RPO woj. łódzkiego, to ok. 4,5 mln zł.

W Zduńskiej Woli prace realizowane przez PLK wspólnie z miastem zwiększą użyteczność dworca.

Dworzec odzyska dawny blask

Od czerwca br. remont przechodzi elewacja budynku i wnętrze dworca. Usunięto stary tynk, spod którego wyłoniła się zabytkowa cegła. Po zakończeniu prac fasada z czerwonej cegły będzie nawiązywała do dawnego, przemysłowego charakteru Zduńskiej Woli. Dworzec odzyska pierwotny wygląd sprzed 120 lat. Wykonawca rozebrał pokrycie dachowe i wymienił drewnianą konstrukcję.

Wewnątrz budynku przygotowywana jest wymiana instalacji, elektrycznej wodnej oraz ciepłowniczej.

Dworzec kolejowy Zduńska Wola: remont wnętrza budynku dworca, fot. Łukasz Hachula, mat. PKP PLK

Po modernizacji obiekt stanie się bardziej funkcjonalny. Zapewni to nowy układ kas biletowych oraz połączenie poczekalni z częścią komercyjną. Łączenie podróży koleją i innymi środkami transportu zapewni budowa stanowisk dla autobusów, miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów. Powstanie zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki. Prace nie wpływają na dostęp podróżnych do pociągów.

Przebudowa dworca w Zduńskiej Woli jest realizowana w ramach projektu o wartości ok. 50 mln zł pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizowały stację Zduńska Wola. Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów dzięki nowym peronom i przejściu podziemnemu z windami. Zainstalowane zostały nowe ławki, wiaty, oświetlenie, oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Po modernizacji odcinka ze Zduńskiej Woli do Łodzi Kaliskiej pociągi kursują z prędkością do 120 km/h. Tym samym o jedną trzecią skrócił się czas podróży do stolicy województwa.