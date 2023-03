Dworzec we Władysławowie już otwarty. Przeszedł wielką metamorfozę

W wyglądzie łączy klasykę i nowoczesność, jest komfortowy, dostępny, bezpieczny i ekologiczny. Dworzec we Władysławowie został otwarty dla podróżnych po przebudowie.

REKLAMA

Prace budowlane na dworcu we Władysławowie trwały półtora roku.

Przebudowa dworca we Władysławowie kosztowała 14,32 mln zł.

Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., dokumentację projektową wykonała firma TPF oraz TBiARCHITEKCI, a wykonawcą robót było KAMARO z siedzibą w Gdańsku.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej wybudowany w latach 1928-29 dworzec przeszedł kompleksową przebudowę z uwzględnieniem jego historycznego charakteru. Renowacji poddano elewację dworca, która odzyskała jasnoszary kolor, z detalami oraz stolarką okienną drzwiową w kolorze bieli. Z utrzymaną w jasnych barwach kolorystyką elewacji kontrastuje czerwony dach wykonany z dachówki karpiówki. Na fasadach budynku od strony miasta i peronów, tuż na wejściem do przestrzeni obsługi podróżnych, umieszczono zegary dworcowe i nowe przestrzenne oraz podświetlane napisy „Dworzec Kolejowy” (od strony miasta) i „Władysławowo” (od strony peronów). Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreśla nowa iluminacja nocna budynku.

Wnętrze dworca przeszło wielką metamorfozę

Olbrzymią metamorfozę, ale z poszanowaniem dla historycznego charakteru dworca, przeszło jego wnętrze. W przestrzeni obsługi podróżnych, znajdującej się w centralnej części budynku, połączone zostały klasycystyczne elementy wystroju z nowoczesnością. Hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni zaaranżowano w jasnych kolorach. Szara posadzka i ściany idealnie współgrają z bielą drewnianych boazerii i kolumn oraz sufitu, w który wkomponowano liniowe oświetlenie. W holu podróżni znajdą również ławki, gabloty z rozkładem jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Przestrzeń obsługi podróżnych jest klimatyzowana. W jej sąsiedztwie zlokalizowano pomieszczenia kas biletowych oraz toalety. Południowa część dworca jest przeznaczona na sezonowe kasy biletowe, natomiast w północnej i na piętrze, w centralnej części budynku, zaplanowano lokale na wynajem.

Dworce kolejowe zmieniają się na naszych oczach stając się komfortowymi i nowoczesnymi przestrzeniami obsługi podróżnych. Doskonałym przykładem jest Władysławowo, gdzie pochodzący z lat 1928-29 budynek odzyskał nie tylko historyczny wygląd, ale stał się również miejscem przyjaznym dla wszystkich podróżnych, w tym rodzinom z dziećmi i osobom z niepełnosprawnościami – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Otwarcie dworca w Władysławowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy tego ważnego turystycznie miasta zyskali dzięki temu komfortowy, przyjazny środowisku i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek dworcowy. Mam nadzieję, że zmodernizowany, historyczny dworzec, stanie się jedną z wizytówek miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją nad polskie morze. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dworzec we Władysławowie. Na fasadach budynku od strony miasta i peronów, tuż na wejściem do przestrzeni obsługi podróżnych, umieszczono zegary dworcowe i nowe przestrzenne oraz podświetlane napisy „Dworzec Kolejowy” (od strony miasta) i „Władysławowo” (od strony peronów). Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreśla nowa iluminacja nocna budynku, fot. PKP

Dworzec we Władysławowie idealnie łączy w sobie klasykę z nowoczesnością. Wyeksponowano w nim historyczne detale architektoniczne, ale również wdrożono szereg rozwiązań technicznych wpływających na komfort podróżnych. Szczególną uwagę zwraca nowocześnie zaaranżowany hol dworca z elementami klasycystycznego wystroju. Jestem przekonany, że dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i turystom – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dworzec we Władysławowie - renowacji poddano elewację dworca, która odzyskała jasnoszary kolor, z detalami oraz stolarką okienną drzwiową w kolorze bieli, fot. PKP

– Efektywne wykorzystanie środków z funduszy unijnych przekłada się na jakość życia obywateli. Przykładem takiej inwestycji jest przebudowa dworca we Władysławowie, który po modernizacji charakteryzuje się wysoką jakością. Nowoczesny, bezpieczny, proekologiczny dworzec jest dostosowany do potrzeb różnych grup społecznych i odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności – mówi Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki inwestycji dworzec stał się miejscem przyjaznym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dla osób poruszających się na wózkach, a także dla rodzin z małymi dziećmi wykonano specjalne pochylnie od strony miasta i peronów umożliwiające swobodny dostęp do przestrzeni obsługi podróżnych. Na dworcu znajdują się również przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami toalety, a także szereg innych usprawnień, w tym m.in. tablice w alfabecie Braille’a, plany dotykowe dworca, ścieżki prowadzące dla osób niewidzących i niedowidzących.

Dworzec w ekologicznym duchu

Dworzec po przebudowie stał się również ekologiczny i bezpieczny. Budynek ocieplono oraz wymieniono w nim stolarkę okienną i drzwiową, dzięki czemu ograniczono straty ciepła. Zamontowano w nim również nowoczesne i energooszczędnie oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą oraz pompy ciepła. Dworzec wyposażono w system inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System) kierujący pracą instalacji i urządzeń, a także optymalizujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. W budynku i jego otoczeniu jest również bezpieczniej, dzięki montażowi nowoczesnych systemów monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Dworzec we Władysławowie: W ramach inwestycji zasadzono również nowe drzewa i krzewy oraz uporządkowano tereny zielone, fot. PKP

Zmiany zaszły również w otoczeniu dworca. W sąsiedztwie budynku powstały dwa parkingi, które pomieszczą łącznie przeszło 30 samochodów, a także wiata rowerowa. Na tym, który powstał w miejscu pawilonów handlowych, zastosowano jako nawierzchnie betonowe płyty ażurowe. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku, umożliwiające wnikanie deszczówki bezpośrednio do gleby, tworzące przestrzeń bioaktywną, a poza tym chroniące parking przed ewentualnym zalaniem podczas ponadnormatywnych opadów deszczu. W ramach inwestycji zasadzono również nowe drzewa i krzewy oraz uporządkowano tereny zielone. Pod nimi wybudowano znacznych rozmiarów zbiornik retencyjny gromadzący deszczówkę. Zostanie ona wykorzystana do podlewania terenów zielonych oraz po podczyszczeniu do spłukiwania dworcowych toalet.