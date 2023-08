Dworzec we Włocławku już gotowy

Trzy kondygnacje, nowoczesna forma, przestrzeń dla podróżnych i... urzędu. We Włocławku dobiegła końca budowa nowego dworca PKP.

Zakończyła się budowa nowego dworca PKP we Włocławku.

Koszt budowy dworca we Włocławku wyniósł ok. 37,7 mln zł brutto.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Wykonawcą prac budowlanych był Budimex S.A., a dokumentację projektową przygotowała pracownia TPF sp. z o.o.

Budowa dworca we Włocławku to 83. inwestycja zakończona w ramach największego w historii Polski programu przebudowy dworców kolejowych – realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Dziś, wybudowany od podstaw obiekt we Włocławku został udostępniony podróżnym.

Nowy dworzec jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Na parterze znajduje się wydzielona strefa dla podróżnych z dwiema poczekalniami, toaletami i pokojem dla opiekuna z dzieckiem. Po dwóch stronach holu są pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe – w części południowej dla przewoźników kolejowych, a w części północnej dla operatorów komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych. Również na parterze znalazły się przestrzenie z przeznaczeniem na lokale komercyjne. Pomieszczenia na piętrze przeznaczone są na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek.

Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przy głównych wejściach do budynku powstały pochylnie, a wewnątrz obiektu są dwie windy, prowadzące z poziomu -1 na parter w części południowej oraz z parteru na piętro w części północnej. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowane są kasy biletowe, a także toalety. W budynku pojawiły się również udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci ścieżek prowadzących czy dotykowych map i oznaczeń.

Zmiany widoczne są także na zewnątrz. Dworzec we Włocławku został zaprojektowany jako reprezentacyjny obiekt otwierający się na plac dworcowy, fot. mat. pras.

Zmiany widoczne są także na zewnątrz. Dworzec we Włocławku został zaprojektowany jako reprezentacyjny obiekt otwierający się na plac dworcowy. Forma budynku jest dynamiczna, nowoczesna, nawiązująca do kolei i prędkości, natomiast dach sprawia wrażenie unoszenia się nad prostą bryłą dworca. Dworzec wykończony został miedzianą blachą oksydowaną w ceglasto-brązowym kolorze oraz białą okładziną z płyt kompozytowych.

Na dachu dworca zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 33,2 kW., a wytworzona przez nie energia posłuży do zasilenia budynku. Oświetlenie obiektu zrealizowano w energooszczędnej technologii LED. Dworzec wyposażono również w system inteligentnego zarządzania budynkiem, który steruje pracą urządzeń i instalacji, a tak optymalizuje zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Nadzoruje on również prace nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, w tym monitoringu czy kontroli dostępu.

Metamorfozę przeszła także przestrzeń wokół budynku dworca. W południowej części pojawiła się wiata rowerowa z 48 stanowiskami. W tej części działki znajduje się również skwer z ławkami i pergolą. Ławki pojawiły się też w części północnej oraz obok wejścia głównego do dworca i na peronie nr 1. Przy budynku przygotowano 21 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z czego dwa miejsca przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami.