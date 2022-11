Działka wymagała niestandardowego projektu. Architekci zaprojektowali dom na wyżynie Śląsko-Krakowskiej

Bryła nowoczesnego domu autorstwa Grupy Verso zlokalizowana jest na wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Działka z pięknym widokiem na rozległe wzgórza i łąki wymagała niestandardowego projektu. Niemal połowę przestrzeni domu architekci wpisali w tarasowe podcienia, ukrywając wnętrza w ich głębi. Skutecznie nawiązują one jednak dialog z zielonym otoczeniem dzięki szklanym ścianom, z których największa ma aż 30 m długości.

Działka, na której zaprojektowano dom charakteryzuje się dużym nachyleniem, różnica poziomów w najwyższym i najniższym punkcie sięga 7 metrów. Uwarunkowania terenu były dużym wyzwaniem, które pozwoliło jednocześnie na ciekawe ukształtowanie bryły.

Droga dojazdowa, a także wolnostojący, wkomponowany w fałdę terenu garaż, zlokalizowane są w dolnej części działki. Parterowy, rozległy w zabudowie dom, architekci Grupy Verso wrysowali w zbocze. Budynek wyłania się z zielonego wzgórza i otwiera na niepowtarzalny krajobraz okolicznych wyżyn. Prostopadłościenną bryłę nowoczesnej stodoły przykrywa dwuspadowy dach, który zawisł częściowo nad otwartym fragmentem budynku, tworząc duży podcień. Wraz z dwoma tarasami – zlokalizowanymi od północy i zachodu – stanowi on kluczowy element bryły. W ponad 100-metrowe, otwartej przestrzeni zlokalizowana jest strefa wejściowa z imponującymi drzwiami typu Pivot, a zadaszenia przeplatają się z wnękami, w których ku niebu pną się rośliny. To rozwiązanie gwarantuje mieszkańcom poczucie intymności i dostęp do zieleni. Jednocześnie wyjście bezpośrednio na zewnątrz jest możliwe ze wszystkich pomieszczeń domu, na czym zależało inwestorowi.

Salon niczym szklarnia

Innym wyzwaniem było optymalne doświetlenie wnętrz, częściowo ukrytych w podcieniach. Zastosowano imponującej długości 30-metrowe przeszklenie, biegnące wzdłuż całej strefy dziennej. Salon otoczony z trzech stron oknami, przypomina szklarnię, która po otwarciu przesuwnych kwater, tworzy integralną z tarasem przestrzeń. Szklane ściany mają tu od 8,5 do 2 m szerokości i połączone są systemem „szyba do szyby”, bez widocznych łączeń.

– Wycięte szkłem przestrzenie domu tworzą liczne narożniki. Aby zapewnić im subtelny wygląd, zastosowaliśmy minimalistyczne ”glass corner” , czyli szklane narożniki pozbawione tradycyjnego łącznika kątowego – mówi Maciej Mazgaj z Multiko Architektura Okien, odpowiedzialnej za wykonanie stolarki okiennej w domu autorstwa Grupy Verso. Okna wpuszczają dużo światła słonecznego, nie dopuszczając widoku z drogi, ani z biegnącego nieopodal szlaku turystycznego.

Funkcje rozmieszczono na 200 mkw powierzchni użytkowej, z jasnym salonem i kuchnią zlokalizowanymi w centrum domu. Tuż obok znajduje się pomieszczenie hobbystyczne, dedykowane pasji muzycznej właściciela. Północna część budynku to prywatna część z sypialnią, garderobą i salonem kąpielowym, o łącznej powierzchni 50 mkw, która ma dostęp do osobnego tarasu.

Bryła całego domu została manualnie opakowana blachą aluminiową z indywidualnie projektowanym wzorem rąbka. Wnęki i podcienia pokryły z kolei płyty elewacyjne w ciepłym kolorze drewna, współgrające z ponadczasową szarością blachy. Kolorystyka tarasów jest zbliżona do odcieni podłóg, dzięki czemu przestrzenie wnętrza i zewnętrza oddzielone ścianami przeszkleń wzajemnie się przenikają.