Inwestycja infrastrukturalne, w tym oczekiwany tramwaj na Górkę Narodową, na której ma powstać również nowa szkoła, a także obiekt sportowy Clepardia - dzieje się na północy Krakowa! Sprawdzamy, na jakim etapie są inwestycje!

Północ Krakowa od dawna cieszy się sympatią i zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i najemców poszukujących nowego lokum w tym mieście. Prądnik Biały cechuje dobra lokalizacja wobec aglomeracji takich jak Warszawa (dogodne połączenie ze stolicą) czy Katowice (bliskość autostrady), ale również świetne usytuowanie względem całego miasta.

Mieszkańcy często podkreślają jak komfortowo się tutaj żyje i funkcjonuje. Z jednej strony blisko do centrum, z drugiej – jest to dzielnica o przyjaznym, rodzinnym charakterze. Na pytanie o to jak mieszka się na Prądniku, większość z nich odpowiada: „spokojnie i dobrze”. Dzielnica obejmuje swoim terytorium kilka historycznych podkrakowskich wsi, w związku z czym wręcz obfituje w zielone tereny do rekreacji. Są tu zarówno liczne parki (między innymi im. Tadeusza Kościuszki, Krowoderski czy Park Leśny Witkowice), dobry dostęp do opieki medycznej w postaci dwóch szpitali (in. Jana Pawła II i im. Gabriela Narutowicza) oraz ponad dwadzieścia przedszkoli i kilkanaście publicznych szkół podstawowych.

W okolicy znajduje się dużo miejsc do spędzania wolnego czasu, wśród których warto wymienić Dworek Białoprądnicki (jeden z najprężniej działających krakowskich domów kultury) czy Plac Imbramowski (duże targowisko miejskie powstałe w latach 50. ubiegłego wieku). Do tej pory mieszkańcy narzekali jedynie na niezadowalającą infrastrukturę komunikacyjną. Od kilku lat zostało jednak poczynione dużo również w tym zakresie.

Szybki tramwaj na Górkę Narodową

Krakowski Szybki Tramwaj z pętli Krowodrza Górka do zlokalizowanego na obrzeżach miasta osiedla Górka Narodowa jest największą inwestycją komunikacyjną w tej części miasta. Nowa linia tramwajowa uzupełni komunikację autobusową, poprawi płynność ruchu i zwiększy komfort podróżowania. Ograniczy też negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

– Aktualny termin zakończenia prac, zgodnie z obowiązującą umową, przypada na grudzień bieżącego roku – mówi Jan Machowski, rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich odpowiedzialnego za realizację projektu po stronie Miasta. – Jednak z uwagi na trudności, które pojawiły się w trakcie, nie będzie możliwe jego dotrzymanie. ZIM prowadzi rozmowy z wykonawcą w kwestii uzgodnienia możliwej nowej daty ukończenia inwestycji – dodaje rzecznik.

Wiadomo jednak, że nieprzekraczalnym dla Miasta terminem pozostaje nadchodzący rok. To wtedy musi zostać rozliczone dofinansowanie unijne stanowiące znaczną część budżetu inwestycji.

Przebudowa al. 29 Listopada

Al. 29 Listopada to główna droga wylotowa z Krakowa w kierunku północnym. Od końca 2020 roku również tutaj trwają intensywne prace remontowe, w efekcie których 3-kilometrowy odcinek drogi od Opolskiej Estakady aż do północnej granicy miasta ma nabrać diametralnie innego – od obecnego – charakteru. Jednopasmowa w większości droga zostanie poszerzona do dwóch, a w niektórych miejscach nawet trzech pasów w każdą stronę.

Obecnie realizowane są prace na kilku etapach, przy jednoczesnym organizowaniu ruchu w taki sposób, aby utrudnienia dla kierowców były możliwie jak najmniejsze. Rzecznik ZIM wskazuje kiedy można spodziewać się zakończenia inwestycji. – W tym momencie nadal obowiązuje termin 23.10.2022 r. – mówi Jan Machowski. Z przyczyn od nas niezależnych (głównie kwestie utrudnionej dostępności do infrastruktury kolejowej w postaci dwóch wiaduktów poprowadzonych nad jezdnią), prawdopodobnie nie uda się jednak tego terminu dotrzymać – prognozuje.

Obecnie trwają już rozmowy z wykonawcą robót dotyczące nowego harmonogramu realizacji inwestycji. Przejezdność na dwóch jezdniach głównych będzie zapewniona przed czerwcem nadchodzącego roku (termin wynikający z potrzeby zachowania przejezdności na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich), a końcowy termin realizacji zadania planowany jest przed końcem nadchodzącego roku.

Trasa Wolbromska

Trasa Wolbromska, zwana również zachodnią obwodnicą Zielonek, to inwestycja, w przypadku której wykonawca jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., kończy właśnie uzupełnianie braków formalnych, trwa też ponowna ocena oddziaływania na środowisko, co jest konieczne do uzyskania decyzji ZRID. Terminem umownym realizacji inwestycji pozostaje koniec czerwca nadchodzącego roku.

Głównym zadaniem dla tej ok. 2-kilometrowej trasy będzie poprawa wyjazdu z Krakowa na północ i odciążenie istniejącej drogi dojazdowej do Krakowa z sąsiedniej gminy Zielonki. Nowa droga będzie łączyła się z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna - wobec ulicy Jasnogórskiej, Łokietka i 29 Listopada - trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej. Będzie to już kolejny sposób na zmniejszenie korków w tej części miasta.

Północna obwodnica miasta

Ostatnią z dużych inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w tym momencie na północy Krakowa i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jest północna obwodnica miasta. Za projekt, którego łączny koszt wyniesie prawie 1,5 mld zł, jest odpowiedzialna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W lutym ubiegłego roku wojewoda małopolski, Łukasz Kmita, wydał ZRID dla ostatniego odcinka drogi, która od początku realizacji przebiega bez większych przeszkód.

Wykonawca ma ukończyć inwestycję w lipcu przyszłego roku. Przejmie ona zarówno sporą część ruchu miejskiego, jak i ruch tranzytowy. To w efekcie spowoduje, że kierowcy w tej części miasta odczują różnicę nieporównywalną z dotychczasowymi warunkami jazdy.

Jednocześnie w ten sposób zostanie domknięty pierścień drogowy wokół stolicy Małopolski, dzięki czemu Kraków stanie się pierwszym polskim miastem otoczonym pełną obwodnicą.

Szkoła na Górce Narodowej

Choć inwestycje infrastrukturalne najbardziej cieszą mieszkańców północy Krakowa, a obecna kumulacja trwających prac robi wrażenie na podróżujących w tej części miasta, to jednak wciąż nie wszystko, co w najbliższych latach planują tu lokalne Władze.

Latem ubiegłego roku Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały wraz z mieszkańcami wystosowała list do Prezydenta Krakowa w sprawie szkoły na Górce Narodowej, której powstanie w tym miejscu Jacek Majchrowski zapowiedział kilka miesięcy wcześniej. Choć początkowo Prezydent wycofał się ze złożonej obietnicy, następnego dnia Urząd Miasta opublikował komunikat, w którym oświadczył, że wspomniana szkoła jednak powstanie.

Od tamtej pory temat przycichł. Dlatego w ostatnich tygodniach Jakub Kosek, radny Miasta z Prądnika Białego, wystosował interpelację do Prezydenta Krakowa, w której sformułował pytanie o aktualny przebieg prac nad obiecaną szkołą. – W bieżącym roku została przeznaczona kwota 150 tys. zł na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy obiektów Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych na Górce Narodowej, gdzie następnie ma powstać nowy zespół szkolno-przedszkolny – tak w odpowiedzi na interpelację mówi Prezydent Jacek Majchrowski. – Na realizację obu inwestycji, tj. przebudowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie oraz budowy zespołu szkolno-przedszkolnego niezbędne są środki finansowe w wysokości ok. 85 mln zł – dodał.

Dla mieszkańców najważniejszy pozostaje fakt, że tym razem Prezydent poparł wcześniejszą deklarację czynami i że szkoła w ich najbliższej okolicy rzeczywiście powstanie.

Nowoczesna Clepardia

W ostatnich miesiącach pojawia się również coraz więcej informacji na temat planów Miasta dotyczących obiektu sportowego Clepardii. Jeśli uda się zrealizować obrane założenia, w nadchodzących latach będzie to jeden z najbardziej nowoczesnych, rozbudowanych i wielofunkcyjnych kompleksów gminnych tego typu w stolicy Małopolski.

Inwestycja, której koszt szacowany jest wstępnie na ok. 80 mln. zł, będzie miała zadaszony i odkryty basen, boisko piłkarskie z nową trybuną, a także pierwszy w Krakowie zadaszony skatepark. W całości będzie też należała do gminy.

– W połowie grudnia ubiegłego roku Miasto zawarło umowę na wykonanie prac projektowych za kwotę ponad 387 tys. zł, a w tym momencie trwa już projektowanie obiektu w nowym kształcie – mówi Michał Sobolewski, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Mieszkańców Prądnika cieszą projekty realizowane w ich części miasta. Wiedzą, że dzielnica stała się obecnie centrum inwestycyjnym na skalę całego Krakowa. I choć niektóre przedsięwzięcia infrastrukturalne zrealizowane będą z kilkumiesięcznym opóźnieniem, a inne – sportowe i oświatowe – dopiero co się rozpoczęły, to po ich ukończeniu będzie żyło się tutaj jeszcze bardziej komfortowo.