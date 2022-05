Dzieje się na Półwyspie Helskim. Rozmawiamy o nowej inwestycji Euro Stylu

Euro Styl inwestuje na Półwyspie Helskim. Firma jest w trakcie budowy inwestycji Wydma, a niebawem rozpocznie po sąsiedzku realizację kolejnej – Las. Autorem bryły i zagospodarowania terenu jest pracownia Rayss Group, a wnętrza zaprojektowała Monika Potorska. Rozmawiamy z Magdaleną Reńską, dyrektor zarządzającą i członkiem zarządu w spółce Euro Styl z Grupy Dom Development o potencjale lokalizacji, ekologicznym aspekcie inwestycji, a także tym, że Hel jest... hitem wśród mieszkańców Warszawy.

Wydma&Las to nie pierwsza w portfolio Euro Stylu inwestycja w apartamenty serwisowane. Podobny model wprowadziliście Państwo również w inwestycji Montownia w Gdańsku. Dlaczego wybraliście właśnie ten kierunek?

Magdalena Reńska: Modele w przypadku Montowni oraz inwestycji na Półwyspie Helskim – Wydma&Las, różnią się, podobnie jak same produkty. Oba te projekty łączy jednak idea zapewniania klientom maksimum wygody i minimalizowanie czasu poświęcanego przez nich na zajmowanie się nieruchomością, która, jako ich inwestycja, ma generować maksymalne zyski.

Montownia działa w typowo hotelowym modelu. Każdy z inwestorów oddaje swój apartament – w tym przypadku loft - do zarządzania przez profesjonalnego operatora należącego do naszej Grupy. Natomiast inwestycje w Jastarni, Wydma&Las, mogą być wykorzystywane zarówno jako apartamenty na wynajem, jak również stanowić dla właściciela nieruchomość wakacyjną. W przypadku Montowni właściciel czerpie proporcjonalne zyski z wynajmu całego obiektu, natomiast w Jastarni odbywa się to indywidualne, na podstawie wynajmu konkretnego apartamentu danego właściciela.

Dlaczego tym razem na lokalizację wybraliście Półwysep Helski - miejsce w przeciwieństwie do Gdańska typowo wakacyjne, letnie i, mam wrażenie, jednak bardziej sezonowe...

Inwestycja Wydma&Las na Półwyspie Helskim

Magdalena Reńska: Uważamy, że nasze inwestycje na Półwyspie Helskim, położone tak blisko otwartego morza, w bezpośrednim sąsiedztwie zatoki, w otoczeniu natury, są wyjątkowe. Półwysep ma naturalnie ograniczony zasób gruntów, w związku z czym możliwości nabycia tam nowoczesnego apartamentu jest unikatową i niepowtarzalną okazją. Zwłaszcza, że Wydma&Las położona jest z dala od wakacyjnego zgiełku, w zaciszu lasu, w sąsiedztwie niewielkiej Juraty.

Czy apartamenty serwisowane mogą konkurować z tradycyjnymi hotelami? Co mają do zaoferowania klientom?

Magdalena Reńska: Apartament jest w stanie przyjąć większą grupę osób, np. rodzinę, 2-3 pary czy grupę przyjaciół. W przypadku hoteli konieczne jest wynajęcie większej liczby pokoi, co jest droższą opcją. Wydma&Las to apartamenty, które oferują dużą przestrzeń z komfortowym, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, a na parterach będzie duży fragment przynależnego gruntu, co daje poczucie bliskości natury, niezależności. To taki uporządkowany, zielony teren, który przechodzi w naturalny, leśny obszar.

Ogródki parterowych apartamentów mają powierzchnię nawet do 340 metrów kwadratowych, jest to więc znaczący kawałek prywatnej natury. Z najwyższych apartamentów mamy z kolei widok na zatokę, a z drugiej strony budynku na piękny, dziki sosnowy las, przewiany półwyspowym wiatrem. Niektóre z nich zatopione będą w koronach tych charakterystycznych, często powyginanych, pachnących sosen.

W hotelach mamy zwykle mniejsze pokoje, chociaż Montownia, z jej wysokimi i stosunkowo dużymi loftami o powierzchni nawet do 51 metrów kwadratowych, wyłamuje się z tego schematu. W Jastarni przewagą jest też wakacyjny, nieco „leniwy” charakter. Na terenie inwestycji, w altanie z paleniskiem można zrobić ognisko, jest również taras przy recepcji dający przestrzeń na praktykowanie jogi czy wieczorny jazz grany na żywo. Przygotowana jest także infrastruktura dla fanów sportów wodnych.

Montownia z kolei będzie pulsować w rytmie miasta, bo położona jest w centrum Gdańska, blisko rozpoznawalnej ulicy Elektryków. Ma monumentalny, industrialny i typowo miejski charakter – doskonała miejscówka na tzw. city break’i. Warto dodać, że silnym magnesem tego miejsca będzie bogactwo smaków food hallu zlokalizowanego na parterze – będzie to gratka szczególnie dla fanów podróży kulinarnych.

Jakie będą apartamenty serwisowane w inwestycjach Wydma&Las? Jakiego standardu i udogodnień mogą spodziewać się inwestorzy i późniejsi najemcy?

Magdalena Reńska: Do wykończenia używamy najwyższej jakości, szlachetnych i trwałych materiałów, które pozwolą zabezpieczyć budynki na lata. Panoramiczne i rozsuwane okna pozwolą lasowi zaglądać do wnętrz apartamentów na wyższych piętrach.

Miarą jakości są też bardzo duże połacie ziemi przynależne do parterowych apartamentów – te przydomowe ogródki będą rajem dla dzieci czy zwierząt domowych spędzających wakacje w tej inwestycji. Przygotowaliśmy też miejsce, gdzie w sezonie wakacyjnym może stanąć food truck oferujący lokalne potrawy.

Zaprojektowaliśmy również przestrzeń do przechowywania sprzętu do sportów wodnych. Będą też paczkomaty odpowiadające na potrzeby współczesnego świata e-commerce, dodatkowo boiska z wygodnymi trybunami dla kibiców, które mogą być też miejscem zażywania kąpieli słonecznych. Między drzewami pojawią się hamaki - dla miłośników spędzania czasu z książką.

Kto zaprojektował wnętrza apartamentów? Na jaki styl postawiliście?

Magdalena Reńska: Autorem bryły i zagospodarowania terenu jest pracownia Rayss Group, z którą pracujemy od lat i której projekty cechuje umiłowanie do prostych brył zatopionych w naturalistycznej zieleni. Cenię ten styl. Z kolei za aranżację elegancko prostych, szlachetnych wnętrz, odpowiada pracownia Moniki Potorskiej. Postawiliśmy na 3 style wykończenia apartamentów: Słońce, Woda i Wiatr. Słońce jest miękkie, operuje ciepłymi barwami, Woda jest stonowana i elegancka, a Wiatr ma w sobie więcej mocy i żywiołu - ciemniejsze, ostrzejsze barwy.

Inwestycja jest komunikowana jako projekt ekologiczny. Jakie rozwiązania i technologie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zostały tutaj wykorzystane?

Magdalena Reńska: Ośrodek, który stał na tej działce, a którego lata świetności już minęły, został przez nas wyburzony, a teren na nowo zagospodarowany przy minimalnej ingerencji w zasoby naturalne działki i jej otoczenia.

Z proekologicznych rozwiązań zastosowaliśmy pompy ciepła, panele fotowoltaiczne zasilające w energię części wspólne, w tym recepcję oraz tereny rekreacyjne. Do tego systemy małej retencji w postaci ogrodów deszczowych - staramy się zachować naturalny charakter wydmy, która właśnie na inwestycji Wydma&Las zaczyna swój półwyspowy bieg.

Minimalizujemy tereny utwardzone, zachowujemy te naturalne, łącznie ze szlakami, bo nie kreujemy dodatkowych przejść. Staramy się być jak najmniej inwazyjni. Wykorzystujemy naturalne ścieżki i szlaki wiodące przez las w kierunku wody, dostosowaliśmy się do natury.

Nasze urządzenia umożliwiają efektywne sterowanie temperaturą i dostosowują się do sezonowego charakteru użytkowania. Zamki do drzwi są elektroniczne, funkcjonują w systemie hotelowym – możemy je otwierać kartą albo telefonem – można być samowystarczalnym i pomijać recepcję, co dotyczy także turystów. Inwestycja dostosowana jest do charakteru miejsca, pozwala na wyciszenie systemów poza wysokim sezonem, co właścicielom przyniesie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacyjnych. One z założenia mają inny, bardziej trwały standard wykończenia budynkowego dla celów intensywnych wynajmów turystycznych.

Inaczej zaplanowane są też tereny przydomowe, inne jest odcięcie zaworów, kompleksowo myślimy też o utrzymaniu przestrzeni wspólnych. Celowo stosujemy też zieleń endemiczną, typową dla tego terenu, unikaliśmy natomiast roślinności, która nie występuje na półwyspie. Wpisujemy się w naturę tego terenu.

To ciekawe, że około 70 proc. nabywców apartamentów to osoby z Warszawy. Jak Państwo myślicie - skąd taki trend? Mieszkańcy stolicy po doświadczeniach pandemii chcą móc wypocząć w prywatnym lokum w wakacje, nie martwiąc się o ewentualne lockdowny czy obostrzenia? Czy pandemia była w ogóle akceleratorem rozwoju rynku apartamentów serwisowanych? A może jest inny powód?

Magdalena Reńska: Faktycznie, wydawało się, że pandemia zaszkodzi, a jak się okazało pomogła turystyce krajowej. W obliczu komplikacji z podróżami zagranicznymi wielu Polaków wybrało krajowe wyjazdy. Mieszkańcy stolicy czy innych dużych aglomeracji nie mają morza po sąsiedzku i tyle natury na co dzień, stąd ta naturalna tęsknota.

Półwysep Helski jest też bardzo modnym miejscem, ukochanym przez miłośników kitesurfingu – a tych jest dużo wśród warszawiaków! Dla ludzi z Trójmiasta półwysep jest na wyciągnięcie ręki, dlatego klienci z lokalnego rynku częściej kupują apartamenty typowo inwestycyjne, z przeznaczeniem tylko na wynajem. Opcja ta jest wygodna, bo oferujemy w pakiecie usługę naszego operatora, który zajmie się wynajmem i maksymalizacją zysku właścicieli.

Dziękuję za rozmowę