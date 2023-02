Dzieję się w Katowicach. Podsumowujemy inwestycje drogowe w mieście

W Katowicach trwa realizacja kilku projektów drogowych, mających usprawnić poruszanie się w różnych dzielnicach miasta.

Trwają przygotowania do kolejnej inwestycji drogowej w Katowicach. To budowa nowego połączenia ulic na terenie Ligoty-Panewnik.

Działające w imieniu miasta Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiły przetarg na roboty budowlane i poszukują wykonawcy.

Zlokalizowana w Ligocie-Panewnikach inwestycja ma dotyczyć budowy nowego połączenia ulicy Panewnickiej z ulicą Koszykową. Będzie ono zaczynało się przy Zespole Sakralnym Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów, skąd ma przebiegać do połączenia z istniejącą już drogą gruntową.

Zakres prac obejmuje budowę jezdni z nawierzchnią asfaltową, chodnika umieszczonego z jednej strony jezdni, a także oświetlenia ulicznego – mówi Agnieszka Dutkiewicz, z-ca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tzw. ZRID, uprawomocniła się, tak więc możemy przystępować do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Chcemy, by prace rozpoczęły się już na wiosnę – dodaje Agnieszka Dutkiewicz.

Trwa budowa nowego układu drogowego w rejonie os. Paderewskiego

Rozpoczęcie prac przy Panewnickiej przed nami, ale za to trwa już budowa drogi w rejonie osiedla Paderewskiego. To nowy układ drogowy wzdłuż ulicy Pułaskiego z jezdnią, parkingami, chodnikami i ścieżką rowerową, który powstaje na odcinku od wjazdu na osiedle z ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego.

Dalej, czyli od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego, realizowana jest ścieżka rowerowa z chodnikiem. Ten fragment inwestycji obecnie znajduje się w końcowej fazie – przeprowadzone są odbiory, wskazywane elementy wymagające dopracowania, a także prace porządkowe. Działania przy układzie na odcinku między Graniczną a Szeptyckiego mają z kolei potrwać do października. Łączna wartość całej tej inwestycji to niemal 7 mln zł.

Pakiet inwestycji za niemal 150 mln zł

Trwa także procedura przetargowa w sprawie największej z realizowanych obecnie inwestycji drogowych. To projekt „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice” składający się z aż 6 zadań o łącznej wartości ponad 148 mln zł. Co ważne, większość tych kosztów – prawie 86 mln zł brutto - zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach prac mieszkańcy Bogucic zyskają nowe połączenie z al. Roździeńskiego, które ominie ścisłe centrum. Będzie to możliwe dzięki przedłużeniu ulicy Dobrowolskiego. Ponadto powstaną układy drogowe na os. Tysiąclecia i w rejonie ul. Kalinowej i ul. Wilczewskiego, zostanie wybudowane przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna, a także zostaną przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe w dwóch lokalizacjach – przy ul. Gospodarczej oraz w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej. Co ważne, planowane prace obejmują rozwiązania dedykowane nie tylko ruchowi samochodowemu, ale również pieszym i rowerzystom – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz ze spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Szybciej i wygodniej z Załęża w kierunku Ligoty i Panewnik

Trwa również postępowanie przetargowe na przedłużeni ulicy Bocheńskiego w kierunku Ligoty i Panewnik. Obecnie Katowickie Inwestycje S.A. analizują oferty złożone przez pięciu wykonawców, którzy chcą zrealizować ten oczekiwany przez mieszkańców projekt.

Przedłużenie ulicy będzie rozpoczynało się przy planowanym rondzie, które powstanie na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda. Następnie droga zostanie poprowadzona przez teren w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku oraz przez obszar dawnej linii kolei piaskowej. Nad liniami kolejowymi nr 171 i nr 141 przebiegnie wybudowanym w tym celu wiaduktem, skąd zostanie poprowadzona w kierunku skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Zapowiedź zmian na Armii Krajowej i Wieżowej

Inna z oczekiwanych przez katowiczan inwestycji to przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Armii Krajowej. Pod koniec listopada wybrano wykonawcę, który zajmie się zaprojektowaniem modernizacji trzech z nich – skrzyżowania z ul. gen. Jankego, z ul. Kostką Napierskiego, oraz z ul. Szarych Szeregów

i ul. Stabika.

Inwestycja - szczególnie ważna dla mieszkańców Piotrowic, Kostuchny, Podlesia i Zarzecza – ma usprawnić ruch oraz poprawić komfort i bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. Projekt będzie obejmował przebudowę jezdni i chodników, jak również nowe drogi rowerowe.

Nieopodal Armii Krajowej zostanie zaprojektowana również inna przebudowa. W grudniu wybrano wykonawcy projektu dla zmodernizowania ulicy Wieżowej. Planowana realizacja ma umożliwić sprawne i bezpieczne poruszanie się pomiędzy ul. Szarych Szeregów i ul. Bażantów.