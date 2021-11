Dzieło sławnego brytyjskiego muralisty powróciło do Gdańska

Historia pracy STIK’a pt. „To skomplikowane” sięga roku 2011 i jest iście skomplikowana. Dzięki determinacji artysty i współpracy ze Stocznią Cesarską Development zrekonstruowane dzieło sztuki powróciło do Gdańska, gdzie pierwotnie powstało. We wtorek 9 listopada 2021 r. dzieło zostało odsłonięte w Gdańsku, gdzie znalazło swoje nowe miejsce.

W 2011 roku brytyjski artysta w czasie warsztatów zorganizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przygotował pracę przedstawiającą grupę trzymających się za ręce postaci. Dzieło stworzone zostało wspólnie z gdańską młodzieżą na falistej stali kontenerów morskich, a symbolizowało zróżnicowaną, a przy tym tworzącą jedność społeczność. Początkowo dzieło zostało wyeksponowane na terenie Dolnego Miasta, jednak trzy lata później kontenery zniknęły w tajemniczych okolicznościach i ich los pozostawał nieznany. Odkryte zostały kilka lat później, niestety w tym czasie pocięto je na dziesiątki sekcji, w miejscach, gdzie postacie kiedyś trzymały się za ręce. Części pracy były stopniowo sprzedawane w komercyjnych galeriach sztuki w całej Europie. Po pięciu latach prowadzenia kampanii przez młodych ludzi, przy wsparciu STIK’a i społeczności artystycznej wszystkie sekcje młodych ludzi symbolicznie współpracujących ze sobą, zostały odzyskane, wróciły do Gdańska i zostały ponownie połączone w nowej instalacji. Kontakt pomiędzy STIK’iem a Stocznią Cesarską Development nawiązał Mariusz Waras, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów muralistów, który w hali 49A stworzył przestrzeń wystawienniczą Kolektywu Pogoda.

- Bardzo cieszymy się, że sprawa pracy STIK’a znalazła szczęśliwy finał. Mural wcześniej dawał radość mieszkańcom Dolnego Miasta. Byliśmy dumni, że został zrealizowany w ramach organizowanych przez nas warsztatów dla lokalnej młodzieży. Wyrażamy wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby mógł być znowu wyeksponowany w Gdańsku. Droga, którą przebył i przystań, którą odnalazł, jest niezwykle symboliczna - mówi Anna Szynwelska, Kierownik Działu Sztuki w Przestrzeni Publicznej CSW Łaźnia. - To, że bohaterowie muralu znowu mogą trzymać się za ręce – że drastycznie rozdzielona rodzina na powrót zostaje połączona (i to akurat na terenie stoczni – miejscu, które jest sercem „Solidarności”) daje nam wszystkim nadzieję i przykład, że wspólnymi siłami można zdziałać rzeczy z pozoru niemożliwe - dodaje Szynwelska.

Istalacja STIK’a zlokalizowana jest na terenie Stoczni Cesarskiej, najstarszej części Stoczni Gdańskiej, wzdłuż ulicy Popiełuszki. Lokalizacja i nowa forma również niosą ze sobą symboliczne przesłanie: sekcje zostały ułożone w okrąg, aby pokazać, że dzięki jedności i solidarności, wartościom na zawsze związanym z tym legendarnym terenem, wszystko jest możliwe.

- Stocznię Gdańską tworzyli ludzie i to oni stworzyli ruch, o wielkiej symbolice, który dał Europie zmianę, której obecnie wszyscy jesteśmy beneficjentami. – mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu w Stocznia Cesarska Development. Zależy nam, aby powstająca dzielnica łączyła i była otwarta dla wszystkich ludzi. To dzieło idealnie obrazuje, że skomplikowane nie oznacza niemożliwe. Współpracując ze sobą jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej. To właśnie jest duch i dziedzictwo Solidarności.