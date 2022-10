Dzień Nauczyciela w Property Design: 5 świetnych projektów obiektów oświaty w Polsce

14 października obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Z tej okazji przypominamy pięć ciekawych projektów placówek oświatowych, które robią wrażenie swoją architekturą i rozwiązaniami, mającymi zapewnić komfort uczniom.

REKLAMA

Przedszkole Kido w Aleksandrowie Łódzkim

Na trójkątnej działce przy ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim stanęło niezwykłe przedszkole. Potocznie nazywane „żółtym krokodylem” przedszkole Kido to mała technologiczna hybryda. Za jej projektem stoją architekci z pracowni xystudio.

Przedszkole Kido w Aleksandrowie Łódzkim, proj. xystudio, fot. mat. prasowe xystudio

Budynek to murowany parter i drewniane piętro, wykonane w technologii CLT. Prace nad obiema kondygnacjami trwały równolegle. Połączenie tych technologii umożliwiło postawienie energooszczędnego budynku w zaledwie 6 miesięcy. Pod żółtą, stalową łuską na elewacjach piętra kryje się pełna, drewniana konstrukcja. Parter jest budowany w technologii tradycyjnej. Ściany i sufity pachną świerkowym lasem. Są jedynie przeszlifowane i zabezpieczone pożarowo. Ściany oddychają, tłumią hałas i tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Na placach zabaw architekci zrezygnowali z syntetycznej nawierzchni na rzecz „zrębki” czyli ubitych drewnianych ścinek, które tworzą naturalną, przepuszczalną nawierzchnię bezpieczną. Niewielki fragment płaskiego dachu pokrywa zieleń. Sale na piętrze doświetlone są poprzez świetliki dachowe wpuszczające rozproszone światło do wnętrz. Całość spaja otwarta sala wielofunkcyjna, która stała się największą atrakcją tego miejsca.

Skandynawska szkoła w Baranowie

Koncepcja projektowa została wyłoniona podczas ogólnopolskiego konkursu. Główną ideą było wkomponowanie znacznych rozmiarów obiektu w strukturę kameralnej miejscowości, gdzie założenia urbanistyczne znajdują się pod wymogami konserwatorskimi.

Skandynawska szkoła w Baranowie, proj. NeW Architekci, fot. mat. prasowe

Podstawową formą jest prosta bryła z wielospadowym dachem, która w sposób naturalny wpisuje się w krajobraz polskich małych miejscowości. Oprócz energooszczędnych technologii zastosowano pro ekologiczne rozwiązanie w postaci „zielonego atrium:”, które tworzy mikroklimat w szkole i jest jednocześnie „zieloną klasą”. Reguluje poziom ciepła, zimą kumuluje ciepło a latem oddaje je do otoczenia a jednocześnie schładza.

Główne sale lekcyjne wraz z komunikacją zaprojektowane zostały wokół atrium. Wnętrze szkoły zaprojektowane zostało bez opresyjnych i stresogennych miejsc, z doświetlonymi korytarzami. Każdy blok edukacyjny zaprojektowany jest na podobnym schemacie – otwarte bezpieczne szatnie, dobrze doświetlony ciąg komunikacyjny (z niszami w formie siedzisk), nowoczesne sale lekcyjne, toalety. Czytelny, powtarzalny schemat ułatwia odnajdywanie się uczniów w przestrzeni.

Za projektem stoją NeW Architekci.

Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie

Szkoła podstawowa nr 400 zaprojektowana przez pracownię Piotr Bujnowski Architekci to architektura przyjazna uczniom i środowisku. Układ całego założenia jest czytelny i funkcjonalny. W wykończeniu elewacji budynków architekci zastosowali naturalne materiały wysokiej jakości.

Szkoła Podstawowa Nr 400 w Wilanowie, projekt: Bujnowski Architekci, fot. P. Krajewski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wielką zaletą kompleksu oświatowego jest duży teren zieleni, plac z nawierzchnią z cegły oraz wiele rozwiązań proekologicznych (zielone dachy, dziedzińce). Nietypowe rozwiązanie to hala parkingowa. Ma ciekawą formę architektoniczną z betonu barwionego na czerwono z boiskiem na stropie i zielonymi skarpami.

Szkoła Podstawowa Nr 400 w Wilanowie w Alei Rzeczypospolitej 23B zdobyła aż trzy nagrody w 7. edycji plebiscytu Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. Oprócz nagrody w kategorii architektury użyteczności publicznej autorom tego projektu przyznano jeszcze Grand Prix oraz nagrodę za rozwiązania proekologiczne. Obiekt został również doceniony w konkursie Nagroda SARP 2021, zgarniając nagrodę w kategorii budynek biurowy, oświaty lub administracji.

Przedszkole na „Kleszczówce”

W dzielnicy Kleszczówka w Żorach dominuje mało wyróżniająca się pod względem architektonicznym zabudowa. Tym większym zaskoczeniem okazał się projekt Przedszkola Nr 4, którego autorem jest pracownia Toprojekt z Rybnika.

Przedszkole na „Kleszczówce”, proj. Toprojekt, fot. mat. prasowe

Budynek wyróżnia się niezwykłymi rozwiązaniami architektonicznymi, elewacją oraz tzw. zielonym dachem z tarasem, na którym odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu. Placówka została obsypana deszczem nagród, dostała również nominację do prestiżowej Nagrody im. Miesa van der Rohe.

Przedszkole powstało w wyniku rozbudowy parterowej Szkoły Podstawowej Nr 1, która wykonana została w konstrukcji stalowej pokrytej płytami typu sandwich – nowa część została połączona z istniejącym budynkiem. Projekt segmentu przedszkolnego był dla architektów dużym wyzwaniem.

– Największym utrudnieniem był fakt, że działka na której miał stanąć budynek, była trójkątna i miała nieregularny kształt. Aby rozwiązać ten problem, mogliśmy zastosować najprostsze rozwiązanie, czyli zdecydować się na projekt dwukondygnacyjny, który zostawiłby trochę miejsca na plac zabaw. Postawiliśmy jednak spróbować czegoś innego, mniej banalnego. Aby dzieci miały więcej miejsca do zabawy, teren placu zabaw wyznaczyliśmy na dachu parterowego budynku, a wokół niego stworzyliśmy ogród wieńczący konstrukcję dachu. To właśnie dzięki temu uniknęliśmy wrażenia „przytłoczenia”, co mogłoby być szczególnie męczące dla najmłodszych. Zachowaliśmy przy tym wszystkie potrzebne funkcje, wśród nich tę najważniejszą dla maluchów, czyli możliwość biegania na świeżym powietrzu – opowiada Karol Wawrzyniak.

Wszystkie pomieszczenia udało się doskonale doświetlić dzięki dużym oknom oraz atrium, które zaprojektowano wewnątrz trójkątnej bryły budynku. To dzięki niemu z sal zajęciowych można obserwować padający śnieg i deszcz oraz stale się zmieniające światło słoneczne. Prosta droga z atrium na dach wiedzie ażurowymi, stalowymi schodami.

Szkoła podstawowa w gminie Zielonki

Powstała na wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej szkoła podstawowa była dużym wyzwaniem dla projektantów z uwagi na bardzo trudny pod względem projektowym teren. Podjęli się go architekci z Autorskiej Pracowni Projektowej Manecki.

Nowoczesna szkoła podstawowa w gminie Zielonki. Proj. ARP Manecki Architekci. fot. Piotr Król

Ukształtowanie terenu miało ogromne znaczenie przy projektowaniu szkoły. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, że jedna jego część rozciąga się poziomo wzdłuż linii wzgórza, druga wznosi się do góry wraz z ukształtowaniem terenu, natomiast środkowa jego część jest nadwieszona nad wejściem.

Dodatkowo architekci tak zaplanowali pomieszczenia same pomieszczenia i odpowiednio dopasowali ich funkcje, aby odpowiadały warunkom wzniesienia, na którym położona jest szkoła.

Na szczególną uwagę w szkole zasługuje wewnętrzny dziedziniec (patio), który został przeznaczony na otwartą salę lekcyjną. Uczniowie mogą też korzystać z mediateki, biblioteki, sali informatycznej oraz nowocześnie wyposażonych sal chemicznych. Autorzy projektu pomyśleli także o strefach rekreacji dla dzieci, które zostały zorganizowane na korytarzach.

W szkole przewidziano wielofunkcyjną salę sportową o wymiarach 24 x 12 m, z boiskiem do siatkówki i koszykówki, ścianką wspinaczkową, linami podwieszanymi do stropu oraz innymi sprzętami do ćwiczeń. Sala może być podzielona na dwie części przegrodą sterowaną elektronicznie, zaś rozgrywki można oglądać z widowni zlokalizowanej na antresoli. Boisko zewnętrzne o wymiarach 24 x 44 m (tj. pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej) jest uzupełnieniem wachlarzu możliwych zajęć sportowych dla sali gimnastycznej i basenu.