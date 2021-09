Dziś łódzkie elewacje rozbłysną milionem świateł. Rusza Light Move Festival

Jak co roku, w ostatni weekend września, Łódź będzie celebrować święto światła. Budynki, parki i place zostaną rozświetlone przez zachwycające projekcje i iluminacje tworzone przez międzynarodowych artystów podczas kolejnej edycji Light Move Festiwal.

Tegoroczna edycja Light Move Festival - Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła nie będzie kierować się jedynie tradycją, ale szuka też nowatorskich rozwiązań nawiązujących do obecnej sytuacji na świecie. Czas pandemii paradoksalnie stał się dla organizatorów festiwalu źródłem wiedzy i inspiracji. W trosce o bezpieczeństwo widzów, teren festiwalowy jest w tym roku bardziej rozległy niż w poprzednich latach, nadal jednak skupia się na Śródmieściu. Dodatkowo część atrakcji programowych będzie relacjonowana online.

W tym roku gościć będziemy w zupełnie nowej lokalizacji festiwalowej – to rondo Solidarności, a na nim monumentalny kościół Św. Teresy. - Zaplanowaliśmy tam niesamowite widowisko łączące światło, kolor, dźwięki taniec. Zobaczymy mapping na Kościele Św. Teresy, stworzony przez francuskie artystki, wzbogacony o spektakl taneczny na żywo – mówi Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna Light Move Festival.

Festiwal Sztuki Kinetycznej Światła odbywać się będzie również w obszarze Nowego Centrum Łodzi, w Parku im. Sienkiewicza, Parku im. Staszica, a także tradycyjnie rozświetli kamienice i skwery ulicy Piotrkowskiej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są Połączenia. LMF 2021 chce eksplorować zagadnienie miejsca człowieka w nowoczesnym świecie oraz więzach i relacjach jakie rozwija, zarówno z innymi ludźmi, jak i środowiskiem, przestrzenią i światem cyfrowym.

- Dlatego też inaugurujemy nowe kategorie festiwalu: LMF EDU (gdzie uczestnicy mogą spotkać się z inspirującymi mówcami i specjalistami w dziedzinie architektury, urbanistyki, nowych technologii i designu) oraz LMF FILM (kino festiwalowe prezentujące filmy dokumentalne wyselekcjonowane przy współpracy z Docs Against Gravity, poruszające temat nowych technologii, psychologii, a w każdym z nich występuje element spotkań, zmiany, namysłu nad współczesnym światem i kondycją człowieka). Sekcje LMF EDU oraz FILM będą gościć w intrygującej, zabytkowej Hali Maszyn EC-1, które staje się nowym partnerem tegorocznej edycji - mówi Beata Konieczniak.

Jedną z atrakcji będzie instalacja interaktywna LNLO „Talk to me”, za pomocą której odwiedzający mogą ze sobą rozmawiać. Głosy zamieniają się w światło przemieszczające się z jednego krańca do drugiego. Artyści z Francji podejmują zagadnienie jak dokładnie technologia może oddać nasze uczucia w relacjach bezkontaktowych oraz czy ingeruje w nasze przekazy.

Uwagę zwraca projekt Thomas Voillaume “Face”. To interaktywna instalacja, która oferuje publiczności możliwość cyfrowego połączenia się z rzeźbą o wysokości 4,5 metra. Na popiersiu rzeźby wyświetla się powiększone, wzbogacone filtrami odbicie twarzy widza, przypominając efekt zniekształconego lustra.

Claudia Reh z Berlina zaprezentuje proces tworzenia obrazu oraz pracę analogowych projektorów za pomocą projekcji “Open spaces”. Poszczególne obrazy i nakładki będą tworzone ręcznie i montowane na miejscu wraz z widzami w dzieło, które pokryje budynek jak druga skóra.