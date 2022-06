Dziś Światowy Dzień Uchodźcy. Te akcje ludzi świata architektury i designu pomogły Ukrainie

20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Niestety w ostatnich miesiącach m.in. w skutek wojny w Ukrainie Polacy masowo zetknęli się z problemami przybyszów z zagranicy. Świat architektury i designu nie był temu obojętny i zdobył się na szereg gestów solidarności. Prezentujemy kreatywne pomysły wyciągające dłoń potrzebującym.

REKLAMA

Toczący się na Ukrainie konflikt to przede wszystkim tragedie setek tysięcy rodzin. W pomoc uchodźcom włączyli się zwykli Polacy, jak również firmy z różnych sektorów polskiej gospodarki. Także architekci i projektanci.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Instytutem Dizajnu w Kielcach zorganizował akcję, mającą na celu pomoc branży kreatywnej z Ukrainy. W ramach inicjatywy powstaje baza osób i firm z szeroko pojętej branży projektowej, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę.

Do akcji zatrudniania osób z Ukrainy włączyła się znana pracownia Kuryłowicz&Associates, fot. mat. pras.

Ponad 11,6 mln Ukraińców od początku wojny zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 7 mln to osoby pozostające na terenie Ukrainy. Kijowska pracownia Balbek Bureau stworzy dla nich tymczasowe domy.

W odpowiedzi na spowodowany rosyjską agresją kryzys humanitarny, kijowska pracownia architektoniczna Balbek Bureau stworzyła projekt modularnego miasteczka dla uchodźców, który zaprezentowała jeszcze w marcu tego roku, fot. mat. pras.

Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, zostało dotkliwie zniszczone w wyniku najazdu wojsk rosyjskich. Norman Foster, brytyjski architekt znany z takich realizacji, jak Stadion Wembley, Apple Park w Kalifornii, Most Villau we Francji czy Metropolitan w Warszawie, podczas spotkania z merem Charkowa zapowiedział pomoc w odbudowie miasta.

Norman Foster, brytyjski architekt znany z takich realizacji, jak Stadion Wembley, Apple Park w Kalifornii, Most Villau we Francji czy Metropolitan w Warszawie, podczas spotkania z merem Charkowa zapowiedział pomoc w odbudowie miasta, fot. mat. pras.

Andrzej Pągowski w swojej najnowszej grafice, Aleksandra Morowiak tworząc symboliczny kolaż czy Martyna Wójcik-Śmierska projektując kotyliony do samodzielnego przygotowania - świat projektantów czynnie brał i bierze udział w pomocy ludności z Ukrainy.

Mural

Wśród międzynarodowych pracowni architektonicznych, które zadeklarowały zawieszenie działalności w Rosji są między innymi sławy architektury, takie jak Zaha Hadid Architects czy MVRDV.

Wśród zawieszonych projektów MVRDV jest kompleks RED 7, który miał powstać w Moskwie. fot. mat. prasowe MVRDV, fot. mat. pras.

W poniedziałek 9 maja do pierwszej ukraińskiej szkoły powstałej w ramach akcji „Otwieramy szkoły” weszły dzieci. Szkoła powstała w biurowcu myhive Mokotów Two, a przystosowania przestrzeni na potrzeby jej nowej roli podjęła się pracownia XYstudio.

Ukraińska szkoła powstała w biurowcu myhive Mokotów Two, a przystosowania przestrzeni na potrzeby jej nowej roli podjęła się pracownia XYstudio, fot. Martyna Rudnicka

W 60-tysięcznym Chełmie, niedaleko granicy z Ukrainą, w hali po Tesco powstał niezwykły punkt schronienia dla uchodźców. Czemu niezwykły? Powstał nie tylko w ekspresowym czasie - w ciągu 2 dni stworzono konstrukcję umożliwiającą schronienie dla 638 ludzi, ale również dlatego, że do jego budowy wykorzystano... papier. Wszystko dzięki inicjatywie architekta Huberta Trammera, który zainspirował się dziełem laureata Nagrody Pritzkera - Shigeru Bana.

Konstrukcja w Chełmie to przykład architektury schronienia, fot. facebook

Peter Bankov, Oleg Gryshchenko, Anton Abo, Beata „Barrakuz” Śliwińska czy Kosma Masny - m.in. dzieła tych grafików można oglądać w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich oraz na warszawskich przystankach i citylightach AMS. Twórcy w swoich dziełach oddali cześć Ukrainie.

Peter Bankov, Oleg Gryshchenko, Anton Abo, Beata „Barrakuz” Śliwińska czy Kosma Masny - m.in. dzieła tych grafików można oglądać w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich oraz na warszawskich przystankach i citylightach AMS, fot. KL

W marcu i kwietniu odbyła się aukcja sztuki mająca na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy. Cały dochód wsparł działalność Ukraińskiego Domu, inicjatywy Fundacji Nasz Wybór, która od lat pracuje na rzecz mniejszości ukraińskiej, a w ostatnich miesiącach stała się jednym z najbardziej aktywnych centrów reagowania kryzysowego w Polsce.

Jan Dziaczkowski, bez tytułu z cyklu Janapene Monster Movies, 2010, pocztówka, kolaż na papierze, fot. mat. pras.

Pracownia ceramiki Ende Ceramics we współpracy z polskimi ilustratorami, m.in. z Bolesławem Chromrym i Beatą Rojek, stworzyła serię talerzy w hołdzie dla Ukrainy. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczono na pomoc uchodźcom.

Pracownia ceramiki Ende Ceramics we współpracy z polskimi ilustratorami, m.in. z Bolesławem Chromrym i Beatą Rojek, stworzyła serię talerzy w hołdzie dla Ukrainy, fot. Kasia Kaleta

Dzieła wybitnych warszawskich architektów zostaną wylicytowane na charytatywnej aukcji dla Ukrainy. Dochód z Aukcji wesprze Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie i pomoże odbudować domy w zniszczonych wioskach w obwodzie kijowskim.

14. czerwca 2022 r. wystartowała pierwsza Aukcja dobroczynna, podczas której będzie można zalicytować i kupić dzieła plastyczne wybitnych warszawskich architektów.Całkowity dochód z aukcji wesprze Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, które podjęło się dzieła odbudowy domów w zniszczonych wioskach w obwodzie kijowskim, fot. mat. pras.

Platforma edukacyjna CANactions, założona przez ukraińskiego architekta Viktora Zotova, zorganizowała pomoc dla miast z Ukrainy, w ramach której stworzono międzynarodowe zbiórki i promowano wolne wakaty.

CANactions to ukraińska platforma edukacyjna, której misją jest wspieranie tworzenia wartościowych miejsc w miastach i angażowanie społeczności wrażliwych architektonicznie, fot. mat. pras.

Sztuka miejska cechuje się wyjątkową wrażliwością na zjawiska polityczne i społeczne. Nie inaczej jest i tym razem. W odpowiedzi na wojnę w Ukrainie polscy muraliści chwycili pędzle w dłoń i stworzyli kilka przekazów w przestrzeni naszych miast.