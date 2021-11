EC1 w Łodzi z monochromatycznym muralem artysty Kim Jung Gi

Dynamiczny, czarno-biały rysunek autorstwa artysty Kim Jung Gi został przeniesiony na elewację odtworzonych chłodni kominowych, które stanowią część powstającego Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 w Łodzi. Mural powstawał przez ostatnie dwa tygodnie.

Kim Jung Gi to artysta, grafik i rysownik komiksów znany na całym świecie. Jego talent, umiejętności i niezwykła pamięć, dzięki której potrafi narysować wszystko, co zobaczy i to bez żadnej pomocy wizualnej sprawiają, że często bierze udział w spotkaniach, podczas których rysuje na żywo i na oczach publiczności. Jest niezwykle precyzyjny, doskonale zna się na ludzkiej i zwierzęcej anatomii, z zegarmistrzowską precyzją dba o detale.

Historia zapisana na budynkach chłodni EC1 Łódź

Specjalnie dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 zaprojektował epicką historię, która zapisana została na budynkach chłodni kominowych. Początek opowieści rozpoczyna się od wejścia do CKNI. Aby poznać całość historii, należy kierować się w lewo, obchodząc obydwa budynki.

– Monochromatyczne malowidło stworzone za pomocą czarnych i białych pociągnięć pędzla ma powierzchnię 650 mkw. i ułatwi identyfikację CKNI jako miejsca powiązanego z mediami wizualnymi, a w szczególności z komiksem i grami komputerowymi – mówi Adam Radoń, kierownik Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1

CKiNI EC1 będzie miejscem przeznaczonym do zdobywania wiedzy za pomocą interaktywnych, kreatywnych rozwiązań, z użyciem nietypowych form wystawienniczych i warsztatowych związanych z mediami, o których będzie opowiadać. Na przykład wiedzę o tworzeniu gier przekaże między innymi za pomocą specjalnie zaprojektowanej gry, polegającej właśnie na tworzeniu gry komputerowej. Wystawa komiksowa będzie nie tyle wystawą prac znanych autorów, ile zbiorem interaktywnych (choć w większości wcale nie elektronicznych) stanowisk poświęconych środkom wyrazu używanym w komiksach. Oczywiście w ramach ekspozycji znajdą się także oryginalne perełki jak te z niedawno anonsowanego depozytu Grzegorza Rosińskiego.

Mural pełni także funkcję promocyjną, przyciągającą do CKNI i kompleksu EC1 zarówno łodzian, jak i krajowych oraz zagranicznych turystów. W niedalekiej przyszłości pozwoli na trwałe zapisanie się CKNI EC1 jako elementu jednej z najpopularniejszych łódzkich atrakcji turystycznych – ścieżki zwiedzania łódzkich murali.

Kim Jung Gi - artysta podziwiany na całym świecie

Nad poprawnością odwzorowania wizji Kim Jung Gi na trudnym owalnym podłożu chłodni kominowych czuwał Karolina Kuler-Piotrkowicz – kierownik projektu z warszawskiej firmy 645.

– Patrząc na pogodę na początku października, mieliśmy wyjątkowo dużo szczęścia, przenosząc tak skomplikowany płaski rysunek na dwa dwupiętrowe walce. Mural jest rozbudowaną, epicką historią mieszczącą w sobie mnogość rozmaitych scen – wyjaśnia Paweł Gregor – kierownik wykonawczy przedsięwzięcia.

Zadanie było naprawdę poważne. Autor projektu, Kim Jung Gi to artysta podziwiany przez rzesze grafików na całym świecie, posiadający zagorzałych i lojalnych fanów w Korei, Japonii, Chinach, Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

– Właśnie dlatego wybór tego artysty był dla nas tak ważny – mówi Adam Radoń - To ambitny, wyjątkowy twórca, stawiający sobie niezwykłe cele i realizujący wizje poprzez fantastyczne rzemiosło. I my chcemy iść taką drogą: poprzez wykorzystywane media zachwycać, inspirować i opowiadać najpiękniej, jak to możliwe.

Oryginał pracy, na podstawie której powstał mural, będzie można obejrzeć w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, które zostanie otwarte w 2023 r.