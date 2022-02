Echo Investment podsumowało rok prac przy łódzkiej Fuzji

2021 rok okazał się krokiem milowym dla łódzkiej Fuzji spod kreski Medusa Group. Widoczne postępy prac miały miejsce zarówno przy historycznej zabudowie, jak również nowo budowanych obiektach powstających na terenie inwestycji

Firma Echo Investment podsumowała miniony rok na placu budowy łódzkiej Fuzji, gdzie na terenie 8 ha prowadzona jest jedna z największych rewitalizacji w portfolio spółki.

Zakończyły się prace przy renowacji fasady zabytkowej elektrowni Scheiblera, na biurowcach pojawiła się wiecha, rozpoczęły się też prace przy kolejnych budynkach mieszkalnych.

Zwieńczeniem prac realizowanych w południowej części kompleksu było otwarcie pierwszej ogólnodostępnej przestrzeni – Ogrodów Anny, która przez całe wakacje tętniła życiem kulturalnym i rozrywkowym.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Rok 2021 to przełomowy czas dla inwestycji, która po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi i powierzchnią biurową.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku w Fuzji było otwarcie pierwszej ogólnodostępnej przestrzeni z wydzielonymi strefami odpoczynku, zaaranżowanej zielenią, która swoją nazwę – Ogrody Anny - zawdzięcza przedsiębiorczej fabrykantce przełomu XIX i XX wieku – Annie Scheibler, żonie łódzkiego „króla bawełny”. Nowy miejski plac uroczyście otworzyła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.

W ramach tego etapu inwestycji posadzone zostały 43 drzewa, na placu pojawiło się także ok. 900 krzewów oraz blisko 4 tysiąsiące sztukozdobnych traw i bylin, a także 168 mkw. trawników. Łącznie w ubiegłym roku udało się zazielenić prawie 2 tysiące mkw. Fuzji. A to dopiero początek, po zakończeniu inwestycji otwarte zielone tereny wspólne kompleksu liczyć będą łącznie 4 ha.

W Ogrodach Anny przez całe lato odbyło się kilkadziesiąt bezpłatnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (m. in. Foto Festiwal, Festiwal Łódź Czterech Kultur i Polówka), dzięki którym Fuzję w okresie od lipca do września odwiedziło kilka tysięcy osób. Ogrody Anny zlokalizowane są w sercu Fuzji obok zabytkowej elektrowni, która w minionym roku odzyskała swój blask z czasów świetności. Po dwóch latach prac elewacja budynku została odrestaurowana, odtworzono jej uszkodzone fragmenty, a w oknach pojawiły się witraże nawiązujące do oryginalnego wyszklenia. Pierwotne detale architektoniczne odzyskał także 80 – metrowy komin elektrowni.