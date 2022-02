Echo Investment stawia na wielofunkcyjne inwestycje

Kompleksowe projekty wielofunkcyjne uzupełniające miasta stanowią dużą część portfolio Echo Investment. – Różnorodne i kompleksowe projekty przykuwają uwagę rynku – przekonuje Rafał Mazurczak, członek zarządu odpowiedzialny za projekty komercyjne Echo Investment.

REKLAMA

Echo Investment stawia na projekty wielofunkcyjne, które uzupełniają miasta.

W 2022 roku Echo Investments będzie kontynuować realizację strategii destinations.

Różnorodne i kompleksowe projekty przykuwają uwagę rynku. Biznes chętniej lokuje swoich pracowników w przestrzeniach, które skracają dystans i pozwalają załatwić wiele codziennych spraw w najbliższym otoczeniu.

Sukces pierwszego projektu destination – Browarów Warszawskich, dialog z najemcami i dostosowywanie przestrzeni biurowych do nowych standardów bezpieczeństwa, a także wzmocnienie wizerunku centrów handlowych i odpowiadanie na zmieniające się potrzeby ich klientów – tak w pigułce wyglądała aktywność Echo Investment w sektorze nieruchomości komercyjnych w 2021 roku. Deweloper stawia na projekty wielofunkcyjne, które uzupełniają miasta.

– Wykorzystując doświadczenia i wiedzę zdobytą w projektach z różnych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych – biur, centrów handlowych, powierzchni gastronomiczno-restauracyjnych – stawiamy na synergię działań i wdrażanie dobrych praktyk w naszych kolejnych miastotwórczych projektach. Ubiegły rok potwierdził skuteczność naszej strategii skupienia się na takich projektach, dlatego w 2022 roku będziemy ją wdrażać w jeszcze większej skali – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu odpowiedzialny za projekty komercyjne Echo Investment.

Browary Warszawskie – dobra lekcja tworzenia projektów destinations

Realizacja Browarów Warszawskich rozpoczęła się w 2016 toku. Niemal pusta działka o powierzchni 4,4 ha stała się pełnoprawnym, żywym fragmentem miasta, z trzema nowoczesnymi biurowcami, pięcioma budynkami mieszkaniowymi i czterema obiektami historycznymi: Warzelnią, piwnicami Leżakowni, Willą Fabrykanta i Laboratorium.

Echo Investment kładzie nacisk na komponent gastronomiczno-handlowy, który uzupełnia ofertę projektów wielofunkcyjnych. W samych tylko Browarach Warszawskich w 2021 roku otworzyło się 26 konceptów food and beverage, w tym popularny wśród warszawiaków Food Hall Browary z 12 punktami restauracyjnymi i barami. Browary stały się miejscem spotkań chętnie wybieranym zarówno przez biznes, mieszkańców Warszawy, turystów, jak i gwiazdy czy influencerów. O tym miejscu jest głośno.

– Kiedy sześć lat temu rozpoczynaliśmy pracę nad Browarami Warszawskimi, zapowiadając je jako pierwszy projekt destination, był to nowatorski koncept na polskim rynku, bo zakładał stworzenie prawdziwego, wielofunkcyjnego miasta do życia, mieszkania, odwiedzania. Dziś, patrząc na gotową inwestycję, jesteśmy dumni, że to założenie się ziściło i okazało olbrzymim sukcesem. Wierzymy w miastotwórcze projekty – przed nami łódzka odsłona destinations, czyli Fuzja. Pracujemy też nad koncepcją projektu przy ul. Towarowej w Warszawie, czy terenach po hipermarketach Tesco – podkreśla Rafał Mazurczak.