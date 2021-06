Echo rusza z rewitalizacyjnym projektem Wieża Jeżyce

Echo Investment przy ulicy Janickiego w Poznaniu realizuje osiedle mieszkaniowe – Wieża Jeżyce. Nazwa projektu pochodzi od dawnej wieży ciśnień, która po rewitalizacji, wraz z otaczającym ją placem, stanie się nie tylko sercem osiedla, ale także nowym miejscem spotkań dla mieszkańców Jeżyc.

- Chociaż Jeżyce zmieniają się wizualnie, to zachowują swój niepowtarzalny charakter – miejsca o silnej, lokalnej tożsamości, ale jednocześnie otwartego na sztukę, kulturę, technologię oraz ludzi z kreatywnymi pomysłami. Projektując naszą nową inwestycję chcieliśmy jak najlepiej dopasować się do tej okolicy. Dlatego zaplanowaliśmy otwarte osiedle z ogólnodostępnymi strefami rekreacyjnymi, placem zabaw czy parkiem linearnym, który połączy całą przestrzeń. Sercem inwestycji będzie plac pod byłą Wieżą Ciśnień, którą zrewitalizujemy i nadamy jej nową funkcję – głównego punktu orientacyjnego na mapie Jeżyc i miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców. Będzie to przestrzeń prospołeczna, idealna do swobodnego odpoczynku po pracy, umówienia się ze znajomymi czy zorganizowania wernisażu – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w dziale mieszkaniowym Echo Investment.

W pierwszym etapie sprzedaży dostępnych będzie 100 mieszkań, w metrażach od 25 mkw. do 121 mkw. i zróżnicowanych układach. Każde z nich posiada własny balkon lub taras, dzięki czemu mieszkańcy zyskają prywatną przestrzeń do relaksu. Na ostatnich kondygnacjach lokale będą miały wysokość 3 m, co daje poczucie mieszkania w prawdziwym apartamencie. Wszystkie mieszkania w projekcie bezpłatnie wyposażone będą w podstawową wersję Echo Smart – systemu do zarządzania inteligentnym domem. W pełni rozwinięty zestaw umożliwia m.in. sterowanie oświetleniem, kontrolę temperatury, a także zarządzanie roletami, zamkami czy alarmem. Sterowanie odbywa się za pomocą komend głosowych lub z poziomu aplikacji na telefonie.

Budynki mieszkalne utrzymane będą w spójnej kolorystyce, wpasowującej się w wygląd okolicy. Wieża ciśnień oraz przylegający do niej plac zostaną zrewitalizowane. Echo Investment planuje m.in. pokrycie dachu wieży w kolorze miedzi, odmalowanie jej trzonu i pokrycie go półprzezroczystymi rurkami, które wraz z oświetleniem podkreślą bryłę konstrukcji.

Dla wygody mieszkańców osiedla deweloper przewidział także liczne udogodnienia w częściach wspólnych budynków oraz ich otoczeniu. W ramach Echo Life Services hole i korytarze, wyposażone będą w technologię umożliwiającą bezdotykowe zwolnienie zamka drzwi wejściowych i furtki czy wezwanie windy, która zawiezie mieszkańca na właściwe piętro. Punkt odbioru paczek usytuowany tuż pod domem i ładowarka pojazdów elektrycznych, zapewnią komfort codziennego życia. W inwestycji znajdą się także dwukondygnacyjne garaże podziemne oraz stojaki na rowery. Teren osiedla zostanie częściowo wyłączony z ruchu samochodowego, co zapewni poczucie bezpieczeństwa.