EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie

Co należy zrobić, aby w 2050 r. budownictwo w Polsce charakteryzowało się zerowym śladem węglowym? Jakie programy mogą w tym pomóc? Jak dziś zmieniają się technologie mając na uwadze cel klimatyczny? Jakie innowacyjne rozwiązania pojawiają się w poszczególnych branżach? O tym między innymi dyskutowali uczestnicy sesji "Budownictwo – zielone inwestycje" podczas EEC 2021.





REKLAMA

Dekarbonizacja budownictwa to cel, który Unia Europejska jako pierwszy na świecie kontynent chce osiągnąć już w 2050 roku. Najświeższe dane pokazują, że budynki odpowiadają za 38 proc. światowych emisji CO2, przy czym 28 proc. pochodzi z eksploatacji budynków, a pozostałe 10 proc. spowodowane jest zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (to tzw. wbudowany ślad węglowy). Anna Kornecka, rozpoczynając dyskusję już na wstępie podkreśliła, że dojście do celów postawionych zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym w kwestii zeroemisyjności budynków do 2050 roku jest ogromnym wyzwaniem i bardzo wiele mamy jeszcze w tej kwestii do zrobienia.

– Większego problemu nie stanowią obecnie nowo budowane budynki. Od 1 stycznia tego roku obowiązuje bowiem rozporządzenie o warunkach technicznych, które ma bardzo wyśrubowane normy, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Prawdziwe, ogromne wyzwanie ukryte jest natomiast w substancji budynkowej już istniejącej zarówno w budynkach starych, zabytkowych, ale i w blokach z wielkiej płyty. Prawie 40% emisji pochodzi bowiem właśnie z tych budynków. Na osiągnięcie założonych do 2050 roku celów trzeba też przeznaczyć miliardy złotych – mówiła Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021.

Dodała także, rząd przygotował projekt tak zwanej długoterminowej strategii renowacji. Jest on już w pełni gotowy. Rada Ministrów miała go przyjąć już w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii, nie udało się tego zrobić. Jest to dokument wyznaczający cele, które nasz kraj może osiągnąć, jeśli chodzi o substancję budynkową już istniejącą, stanowiącą największe wyzwanie. Anna Kornecka podkreśliła też jak ważne w osiągnięciu celów na 2050 roku są fundusze unijne.

– Trzeba też pamiętać, że w nowym budżecie unijnym, ale i w instrumencie Next Generation EU czy w KPO około 1/3 środków musi być przeznaczona na cele klimatyczne, w tym na cele związane z substancją budynkową i programami, które powinny na tej podstawie powstawać. Programy te najczęściej powstają w oparciu o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy inicjatywy podejmowane przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. To są gotowe projekty, które będą wdrażać zarówno długoterminową strategię renowacji, jak i dystrybuować środki do podmiotów prywatnych. Jest to ogromny koszt nie tylko dla budżetu państwa, ale dla budżetu mieszkańców czy przedsiębiorców. Dlatego tak ważne są fundusze unijne. Należy je właściwie dystrybuować po to, aby ten ambitny cel na 2050 roku mógł zostać osiągnięty – wyjaśniła Anna Kornecka.

Z tym że przed nami długa droga do osiągnięcia unijnych do 2050 celów zgodziła się architekt Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

– Bardzo dużo musi się zmienić. Aby, dojść do neutralności klimatyczne i celu na rok 2050 musimy zdawać sobie sprawę, że te 38% emisji związane jest z budownictwem, czyli to jak wznosimy budynki, jak je eksploatujemy, jak je utylizujemy i jak użytkujemy. Sektor budowalny ma tu więc ogromną rolę do odegrania. A czasu na zmiany mamy naprawdę mało. Blokują nas przede wszystkim przepisy, ale i brak wiedzy oraz edukacji w tym zakresie. Nadal nie ma także zrozumienia społecznego na te zmiany, które wprowadzamy – Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu, APA Wojciechowski.