EEC: Pandemia nie zatrzymała zielonej rewolucji

Pandemia pod względem zrównoważonego rozwoju zrobiła dużo dobrego, bo zwróciła więcej uwagi na problemy środowiska – mówiła Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, APA Wojciechowski, wiceprezes ds. środowiska i ochrony klimatu SARP, uczestnicząc w debacie "Zielone budynki, zielone budowanie" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online. Jaka będzie przyszłość zielonej transformacji budownictwa w Polsce? Według przepisów, od 1 stycznia br. nowo budowane obiekty muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Największe wyzwanie dotyczy zatem istniejących budynków - czy czeka nas fala renowacji?

Uczestnicy debaty "Zielone budynki, zielone budowanie" rozmawiali o przyszłości zrównoważonego budownictwa w postpandemicznym świecie, o tym, jak realnie wpłynąć na zmianę sposobu projektowania i budowania, jak przejść od idei do konkretnych czynów, od modelowych budynków do skali masowej. Nie zabrakło również przełomowych nowinek technologicznych.

Pandemia zwróciła uwagę na problemy środowiska

– Bardzo się cieszę, że pandemia, mimo wielu negatywnych zjawisk, zwróciła również bardziej uwagę na zrównoważony rozwój, bo to w jaki sposób budujemy, w jaki sposób projektujemy budynki, ale też jak je użytkujemy i po cyklu użycia budynku, co się z nimi dzieje, czy one się stają odpadami, czy będą użyte jako źródło wtórnych materiałów, to zależy dzisiaj od nas i od tego, jak je zaprojektujemy. Pandemia pod względem zrównoważonego rozwoju zrobiła dużo dobrego, bo zwróciła więcej uwagi na problemy środowiska - mówiła Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu, APA Wojciechowski, wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

Zwróciła przy tym uwagę, jak niewiele budownictwo zmieniło się w porównaniu do innych branż w ostatnich dwóch stuleciach, licząc jednocześnie na nadejście potrzebnej transformacji. – Musimy wiedzieć, że budownictwo tak naprawdę jako branża niewiele się zmieniło od XIX wieku. Mówimy tutaj o nowoczesnych technologiach, owszem one są wdrażane, ale jak popatrzymy na proces powstawania i wznoszenia budynków, to w porównaniu z innymi branżami, np. przemysłową, branża budowlana niewiele się zmieniła. To jest ten moment na transformację. Tak jak nieunikniona jest transformacja energetyczna, tak samo nieunikniona jest transformacja w podejściu do projektowania, wznoszenia budynków i całych miast – przekonywała Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Architektka podkreślała także, że energooszczędność budynków jest kluczowym aspektem zrównoważonego budowania w polskich realiach. – W Polsce energia pochodzi prawie w 70 proc. ze spalania węgla, który nie tylko degraduje środowisko, ale i zanieczyszcza powietrze. Ta energooszczędność budynków w Polsce jest niezwykle ważna – mówiła.

Wyzwanie: modernizacja

– Według wszystkich badań za 40 proc. emisji CO2 odpowiadają budynki i dlatego to niezwykle istotne, żebyśmy się tą sferą budownictwa zajęli w szczególny sposób. W tym postpandemicznym świecie dalej jest miejsce na zrównoważone budownictwo, pandemia bynajmniej nie zatrzymała zielonej rewolucji, wręcz przeciwnie – właśnie obnażyła pewne problemy ,z którymi dzisiaj musimy się zmierzyć – mówiła Anna Kornecka.