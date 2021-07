Efektowana renowacja zniszczonego dachu

Dachy, jako części domu najbardziej wyeksponowane na działanie czynników atmosferycznych, z biegiem lat się zużywają, tracąc swój pierwotny blask. Niezadbane, mogą nie tylko powodować uszczerbek na estetyce i wartości nieruchomości, ale również obniżać swoją jakże ważną funkcję ochronną dla bryły budynku. Wbrew pozorom, odzyskanie estetycznego wyglądu dachu nie musi wiązać się z jego wymianą i długotrwałym remontom.

REKLAMA

Wizja wymiany dachu zazwyczaj zniechęca do podejmowana prac w zakresie zapewnienia mu pierwotnej estetyki. Niestety, widoczne ubytki zazwyczaj bezpośrednio oddziałują na trwałość pokrycia dachowego. Można jednak dokonać szybkiej i niezwykle skutecznej renowacji betonowych, bitumicznych lub metalowych dachów korzystając z rozwiązań Tikkurila Master Solution. To gama środków do fizycznego i antybiologicznego czyszczenia dachów, a także podkłady i preparaty uszczelniające, zabezpieczające przed wilgocią czy rdzą oraz produkty nawierzchniowe. Nie tylko tworzą one oszałamiający efekt wizualny ‘nowego dachu’, ale także stanowią powłokę ochronną, zabezpieczając go na wiele lat przed deszczem, śniegiem, słońcem i innymi czynnikami. Farby bowiem okalają dach warstwą oddychającą, a jednocześnie odpychającą wodę. Powłoka jest przy tym odporna na promieniowanie UV, co zapobiega powstaniu przebarwień.

Renowacje z wykorzystaniem produktów Tikkurila Master Solution są każdorazowo przeprowadzane przez profesjonalne ekipy remontowe. Właściciel nieruchomości ma jednak niemałe pole do popisu stając przed decyzją w zakresie oczekiwanego efektu końcowego. Rozwiązania Tikkurila pozwalają bowiem na całkowitą zmianę estetyki dachu – oferując do wyboru blisko 1400 barw w macie lub połysku.

Przeprowadzony tym sposobem remont dachu pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze właściciela oraz podnieść wartość i walory estetyczne nieruchomości. To także działania z myślą o ochronie planety. Z jednej strony produkty Tikkurila Master Solution są wodorozcieńczalne, a w rezultacie przyjazne dla środowiska naturalnego. Z drugiej, taka renowacja pokrycia dachowego pozwala wyeliminować odpady związane z jego wymianą – produkcją nowego i utylizacją starego.