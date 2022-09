Ekologia i higiena we współczesnych hotelach

Od współczesnych hoteli klienci oczekują więcej niż zapewnienia bazy noclegowej, a same hotele stają się nierzadko jednym z celów podróży. Liczy się unikalny klimat, nienaganna higiena, a także – coraz częściej – ekologia.

Ekologia w hotelach na plus

Klienci, którzy w swoich domach segregują odpady i oszczędzają wodę, a kupując produkty wybierają te, które powstały z przetworzonych surowców, oczekują podobnego zaangażowania od hotelu, w którym się zatrzymują na wypoczynek.

Obiekty, które prowadzą politykę zrównoważonego rozwoju, wprowadzają ekologiczne rozwiązania, dysponują w zrównoważony sposób odpadami, są lepiej postrzegane przez klientów, u których świadomość ekologiczna jest coraz wyższa. Coraz więcej gości wybierając hotel bierze pod uwagę również jego stosunek do środowiska i woli zatrzymywać się w obiekcie, który korzysta ze zrównoważonych produktów.

Hotel Saltic Resort & SPA to przykład obiektu, w którym duża waga przywiązywana jest do ekologii – cała energia elektryczna wykorzystywana w hotelu pochodzi z ekologicznych źródeł. fot. mat. Hotel Saltic Resort & SPA

Istnieje wiele sposobów, w jakie hotel może prezentować proekologiczną postawę – od zwykłej prośby o oszczędne korzystanie z ręczników skierowanej do gości, po instalację produktów, które zostały wyprodukowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju lub umożliwiają proekologiczne zachowania.

Przykładem takich produktów mogą być akcesoria higieniczne marki Tork, należącej do firmy Essity, która może się między innymi poszczycić platynowym medalem platformy EcoVadis, dołączając tym samym do grona 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Wśród ekologicznych rozwiązań Tork warto wymienić chociażby biodegradowalne mydło Clarity, które jest w 99% wykonane ze składników pochodzenia naturalnego czy produkty papierowe wytwarzane z certyfikowanych zrównoważonych źródeł (masę papierową zastępuje się w nich na przykład lokalnie pozyskiwanymi odpadami ze słomy).

Na zdjęciu łazienka hotelowa w Hotelu Zalewskim w Mrzężynie wyposażona w produkty marki Tork. fot. mat. Hotel Zalewski w Mrzężynie

Instalacja dozowników do mydła i papieru marki Tork to również krok w stronę ekologii. Zastąpienie produktów oferowanych w małych, jednorazowych pojemnikach kosmetykami w dozownikach ogranicza generowanie odpadów, a także zapobiega marnowaniu się kosmetyków – dzięki systemom dozowania hotelowi goście zużywają tyle kosmetyku ile potrzebują.

Trosce o ekologię sprzyja także wybór produktów wysokiej jakości, które są trwałe, odporne na eksploatację i będą służyć użytkownikom przez wiele lat bez konieczności wymiany na nowe. Tork to marka będąca globalnym liderem w dziedzinie profesjonalnej higieny na świecie, mająca w swojej ofercie produkty z wysokiej jakości materiałów od tworzyw sztucznych z bezspoinowym łączeniem, przez produkty wykonane z tworzywa ABS, po linie z trwałego materiału jakim jest stal nierdzewna.

Firma oferuje także pierwszą na świecie usługę recyklingu zużytych ręczników papierowych – Tork PaperCircle®, która pozwala zmniejszyć ślad węglowy o co najmniej 40% w porównaniu z obecnymi opcjami postępowania z odpadami.

Wyższy poziom higieny

Trosce o ekologię towarzyszy również troska o zdrowie. Klienci od zawsze cenili sobie czystość w hotelach, ale w trakcie pandemii koronawirusa higiena zyskała na jeszcze większym znaczeniu, a wypracowane nawyki i oczekiwania zapewne pozostaną już z nami na zawsze. Według badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company: Leisure Travel Survey, przeprowadzonego w kwietniu 2020 roku wśród 3498 gości hotelowych w pięciu różnych krajach, intensywne sprzątanie pomieszczeń hotelowych było najwyższym priorytetem.

Utrzymaniu higieny sprzyjają rozwiązania z portfolio Tork wyposażone w sensor Intuition™, które umożliwiają bezdotykowe dozowanie mydła, ręczników, a także preparatów do dezynfekcji rąk. W przestrzeniach wspólnych, takie jak hotelowe lobby i recepcja świetnie sprawdzi się stojak do dozowników marki Tork, umożliwiający ich lokalizację w dowolnym miejscu.

Bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk z produktami Tork w lobby hotelu Zalewski w Mrzeżynie. fot. mat. Hotel Zalewski w Mrzeżynie

Firma ma w swojej ofercie produkty dedykowane do łazienek, kuchni i przestrzeni wspólnych, co umożliwia skompletowanie spójnego wizualnie wyposażenia hotelu i dodatkowo potęguję wrażenie schludności przestrzeni. Produkty w obudowie ze stali nierdzewnej pochodzące z linii Tork Image Design™ mają dodatkową powłokę zapobiegającą powstawaniu odcisków palców, co ułatwia utrzymanie ich w czystości.