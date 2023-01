Ekologia i samowystarczalność: Polacy typują najważniejsze cechy zrównoważonych osiedli

Energia z paneli fotowoltaicznych, podlewanie wspólnej zieleni deszczówką, mniej zabetonowanych powierzchni i samochodów, a więcej inteligentnych technologii, a także osiedlowe miejsca spotkań i infrastruktura dla hulajnóg i rowerów elektrycznych - to niektóre z aspektów, jakich Polacy oczekują od zrównoważonych osiedli, wynika z raportu powstałego na zlecenie Echo Investment.

Prawie połowa ankietowanych w badaniu „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” zadeklarowała, że byłaby w stanie wydać więcej pieniędzy by w zamian otrzymać np. strefę wolną od samochodów lub wydzieloną przestrzeń do zabawy dla dzieci.

Raport przygotowany wskazuje również, że zrównoważone osiedle powinno spełniać wiele wymagań już na etapie budowy, ale największy nacisk kładziemy na etap użytkowania.

Zrównoważone osiedle, czyli jakie?

Zrównoważone osiedle. Ale co to tak naprawdę znaczy? Przede wszystkim jest to projekt, którego wpływ na środowisko naturalne jest zminimalizowany. Jego koncepcja zakłada wyposażenie w szereg rozwiązań takich jak m.in. oświetlenie części wspólnych budynków poprzez energię wytworzoną za pomocą paneli fotowoltaicznych czy nawadnianie zieleni poprzez deszczówkę z retencji. Idea ta jest coraz bliższa Polakom ponieważ w badaniu Echo Investment 43% pytanych wskazało właśnie te dwa czynniki jako główne wymagania podczas użytkowania osiedla zrównoważonego.

Na kolejnych pozycjach wymieniano energooszczędne oświetlenie LED w częściach wspólnych (40%), pompę ciepła (34%) i powierzchnię niezabetonowaną zajmującą minimum 30% terenu inwestycji (31%). Polacy wskazali także swoje konkretne oczekiwania już względem etapu budowy osiedla.

Niemal połowa ankietowanych oczekuje segregacji minimum 90% wytwarzanych odpadów, zabezpieczenia roślin i stanowisk zwierząt wymaga 35% badanych, a 33% dopomina się monitorowania i optymalizowania zużycia energii i wody podczas budowy. Ponadto Polacy chcą ograniczenia hałasu związanego z realizacją przez generalnego wykonawcę zleconego kontraktu, a także zastosowania drewna pochodzącego z certyfikowanych źródeł.

Mniej samochodów, więcej smart rozwiązań

Jakie udogodnienia na osiedlu spod znaku zrównoważenia podniosłyby jakość życia? Pozycja lidera w raporcie „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” przypadła potrzebie ograniczenia ruchu samochodowego na terenie osiedla – 34% wskazań. Badani wytypowali następnie plac zabaw i wybieg dla psów (26%), Paczkomat (24%) i ogródek społeczny (16%). Po 15% wskazań otrzymały odpowiedzi dotyczące aplikacji mobilnej do zarządzania wejściami na osiedlu oraz inteligentnego systemu miejsc parkingowych dla gości.

Wymienione potrzeby potwierdzają więc rosnącą świadomość w kwestii oczekiwań co do osiedlowych rozwiązań dostosowanych do obecnych czasów. Według Rafała Gliwińskiego, managera standaryzacji i optymalizacji projektów w Echo Investment Polacy chcę już teraz czegoś więcej niż tylko ładowarki do pojazdów elektrycznych czy monitoring.

Ma być komfortowo, ale także bezpiecznie. Z zastosowaniem innowacyjnych technologii, ale jednocześnie z zachowaniem nowoczesnych standardów. Dzięki takim raportom przyszli mieszkańcy mają wpływ na kształt naszych kolejnych projektów. Dla nas to kompendium wiedzy jak projektować mieszkania, budynki oraz całe osiedla. Przykładem wykorzystania takich badań jest standard zrównoważonego budynku mieszkalnego Eko Echo. Nasz autorski system oceny inwestycji został wypracowany przy współpracy m.in. z architektami, specjalistami BHP i inżynierami budownictwa. Potrzebowaliśmy skali porównawczej dla naszych inwestycji, która pozwoli nam rok po roku budować coraz bardziej przyjazne i zrównoważone osiedla. Skalę Eko Echo można przyłożyć do każdego z naszych budynków i obiektywnie ocenić, który zawiera więcej udogodnień dla mieszkańców, jest bardziej ekologicznie zaprojektowany czy wykonany. Te czynniki są coraz istotniejsze dla klientów. Publiczne dyskusje na temat przyszłości energetycznej Polski sprawią, że kupujący coraz częściej będą oczekiwać od deweloperów tworzenia maksymalnie samowystarczalnych i zrównoważonych osiedli - mówi Rafał Gliwiński.

Zielone przestrzenie i mobilność

W raporcie „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” ankietowani wskazywali również na eliminowanie wysp ciepła np. poprzez jasną kolorystykę budynków czy zielone dachy, zapewnianie ogólnodostępnych tarasów, tworzenie osiedlowych miejsc do spotkań i pracy, a także oddawanie w ręce mieszkańców systemu wypożyczania aut, rowerów i hulajnóg.

Łódzkie osiedle z pierwszym w Polsce własnym punktem mobilnym, fot. mat. pras.

Echo Investment nie pozostaje głuche na takie głosy i stosuje coraz więcej udogodnień w projektach mieszkaniowych. Już wiosną, jako pierwszy deweloper w Polsce, firma uruchomi w Łodzi osiedlowy punkt mobilności – Echo Share. Mieszkańcy widzewskiego osiedla Zenit będą mieli do dyspozycji własną flotę elektrycznych pojazdów dwu- oraz czterokołowych. Stacja tworzona wspólnie z markami Keratronik i Veolia umożliwi naładowanie rowerów, hulajnóg i aut poprzez ekologiczną infrastrukturę zasilaną energią słoneczną.