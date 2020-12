Ekologia jednym z głównych punktów największej w historii PKP SA modernizacji dworców

Największy z programów modernizacji dworców w historii PKP S.A., wart prawie 2 mld złotych, to również inwestycje w ekologię. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy wykorzystujące odzysk wody deszczowej i jej retencję to tylko część rozwiązań wdrażanych na dworcach, które mają sprawić, że będą one przyjazne środowisku.

Rozwiązania proekologiczne na dworcach nie są niczym nowym, bo już w ramach prowadzonych w poprzednich latach przez PKP S.A. inwestycji były one sukcesywnie wdrażane. Przykładem może być choćby zbiornik wody deszczowej, z którego podlewana jest zieleń na placu przed dworcem Wrocław Główny czy kolektory słoneczne umiejscowione na dachach dworców w Łańcucie, Leżajsku czy Przeworsku. Jednak to dopiero Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, z uwagi na swoją skalę i zasięg, stanowi prawdziwy przełom we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych.

– Program Inwestycji Dworcowych 2016-2023 to doskonała okazja do implementacji rozwiązań proekologicznych na dworcach kolejowych, co jest wyrazem naszej dbałości o środowisko naturalne. Pokazuje to też, że modernizacje, które prowadzimy są realizowane zgodnie ze współczesnymi trendami w budownictwie i architekturze – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Zasilimy 10 Mław

Największy z programów modernizacji dworców w historii PKP S.A., wart prawie 2 mld złotych, to również inwestycje w ekologię. W jego ramach zostanie wybudowanych od podstaw prawie 40 dworców kolejowych w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, obiektów łączących nowoczesną bryłę, funkcjonalność i właśnie ekologię. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem wdrażanym w IDS-ach, ale również na wybranych zabytkowych dworcach, są panele fotowoltaiczne.

Na podstawie już opracowanych dokumentacji projektowych można stwierdzić, że łącznie zostaną one zainstalowane na 25 proc. dworców budowanych i modernizowanych w ramach PID. W oparciu o dostępne dane szacuje się, że wytworzą one 377 495 kWh „zielonej energii” w ciągu roku. To mniej więcej dziesięć razy tyle, ile zużywa rocznie dworzec kolejowy w Mławie! Oczywiście po zakończeniu wszystkich prac projektowych dla dworców w realizowanych w ramach PID, ilość wytwarzanej „zielonej energii” jeszcze się zwiększy.

Na ten moment najwięcej paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 23,2 kWp, już zostało zainstalowanych na dachu dworca w Białymstoku. Zakłada się, że wytworzą one w ciągu roku około 21 112 kWh, co ograniczy emisję dwutlenku węgla o ok. 20 000 kg/rok, a to mniej więcej tyle, ile pochłania w ciągu roku około 4000 drzew sporych rozmiarów!

Ekologia ponad wszystko

Panele fotowoltaiczne to niejedyne rozwiązania proekologiczne stosowane na modernizowanych dworcach kolejowych. W celu ograniczenia strat energii ważne jest stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikalności cieplnej, a także dobrych jakościowo pod kątem minimalizowania strat ciepła przegród budowlanych, a w przypadku historycznych obiektów stosowanie ociepleń od wewnątrz budynków.