Ekologia w budownictwie się opłaca

Ekologia i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę w strategiach firm. Uwzględnia je już 6 na 10 inwestorów nieruchomościowych – wynika z badania CBRE. Oprócz ochrony środowiska i dobrego wizerunku, proekologiczne podejście podnosi też na wiele sposobów wartość nieruchomości.

Czynniki ESG są uwzględniane w całym cyklu życia nieruchomości, przy due dilligence, zakupie obiektu, jego wynajmie, a także w trakcie zarządzania aktywami. Dzięki temu nowoczesne, certyfikowane i bardziej ekologiczne budynki stanowią wyższą wartość dla inwestorów, właścicieli i najemców. Są bardziej odporne na kryzysy, gwałtowne zmiany na rynku czy wprowadzane regulacje środowiskowe. Lepiej utrzymują swoją wartość i zwrot z inwestycji, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy rosną m.in. ceny energii. A przy tym pozwalają na bieżące oszczędności – mówi Paweł Kotlarski, dyrektor w dziale zarządzania nieruchomościami w CBRE, odpowiedzialny za wsparcie firm we wdrażaniu strategii ESG.

TOP1. Zeroemisyjność i energooszczędność

Nieruchomość spełniająca wymogi niskiej emisyjności i energooszczędności pozwala zaoszczędzić na rachunkach, co jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście rosnących cen mediów. Dodatkowo, coraz więcej firm ma w swoich strategiach osiągnięcie zeroemisyjności w najbliższych latach. Na przykład wśród najemców magazynów jest to już 78 proc. – wskazują dane CBRE. O ile wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w nowoczesnych biurach i w magazynach jest już stosunkowo zaawansowane, to mocno oświetlone i energochłonne centra handlowe wymagają nowych rozwiązań. Przykładem skutecznego działania jest centrum handlowe City Square Mall w Singapurze, w którym specjalne systemy klimatyzujące pomagają utrzymać właściwą temperaturę w obiekcie i ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 4 tys. ton rocznie. Z kolei automatyczne oświetlenie schodów i parkingów oszczędza ponad 50 tys. kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.

TOP2. Wyższa wartość

Zielone budynki osiągają wyższe czynsze niż porównywalne nieruchomości niecertyfikowane. Pozwalają przyciągnąć najemców, którzy są w stanie zapłacić więcej za wysokie standardy środowiskowe. W Stanach Zjednoczonych czynsze za powierzchnie w biurowcach z certyfikatem LEED są o 5,6 proc. wyższe niż w budynkach bez tego certyfikatu. Zalety dla inwestorów są zatem jasne – zielone budynki generują wyższe czynsze i wyższe wartości kapitału, jednocześnie wykazując niższe miesięczne koszty operacyjne i eksploatacyjne budynków. Dlatego, jak wynika z raportu CBRE „Global Investor Intentions Survey 2021”, już 6 na 10 inwestorów uwzględnia czynniki ESG w swoich strategiach.

TOP3. Krok przed regulacjami

Na przestrzeni ostatniej dekady znacząco wzrosła liczba regulacji promujących ESG. Przepisy są coraz bardziej restrykcyjne i nakładają wyższe wymagania w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Wkrótce zaczną mieć coraz większy wpływ na rynek nieruchomości. Na przykład regulacje Unii Europejskiej, które w części zaczną obowiązywać już w 2022 roku, mają na celu skierowanie strumienia inwestycji finansowych w stronę projektów, które przyczyniają się do łagodzenia skutków zmian klimatu. Również Porozumienie paryskie podpisane przez 196 krajów, w tym Polskę, ma za zadanie do 2030 roku ograniczyć unijną emisję o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Należy spodziewać się również, że banki coraz częściej będą preferowały tego typu inwestycje i chętniej je kredytowały. Dodatkowo, praktyki stosowane obecnie w nowoczesnych budynkach na rozwiniętych rynkach pozwalają uniknąć konieczności modernizacji w związku z przyspieszającymi zmianami w prawie i zachować stabilną sytuację obiektu na rynku.

TOP4. Większa odporność na kryzysy

W kontekście globalnym, stosowanie zasad ESG w branży nieruchomości zwiększa skuteczność i odporność strategii zarządzania ryzykiem i kosztami w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia czy ekstremalne zjawiska pogodowe. Przykładowo, dzięki energooszczędności zrównoważone budynki są bardziej pożądane, gdy mamy do czynienia z niepewnością w gospodarce czy wysoką inflacją i poszukiwaniem oszczędności przez firmy. Z kolei ekstremalne upały zwiększają zapotrzebowanie na systemy klimatyzacji i częstotliwość ich wykorzystywania, co wiąże się ze wzrostem wydatków na energię, które zielone obiekty komercyjne pozwalają ograniczać.