Ekologiczna, darmowa energia ze słońca. Pierwsza tak innowacyjna instalacja w Polsce

Moduły z powłoką z kropek kwantowych zostały zainstalowane w jednym ze sklepów sieci Żabka. To pierwsza tak innowacyjna instalacja w Polsce, generująca ekologiczną, darmową energię ze słońca.

– Współpraca ML System oraz sieci sklepów Żabka to przykład synergii dwóch polskich firm, będących liderami w swoich branżach. Wspólnie udowodniliśmy, że fotowoltaika zintegrowana

z budownictwem (BIPV) nie jest dziś zarezerwowana jedynie dla zachodnich prestiżowych projektów, ale staje się coraz bardziej dostępna w krajowej przestrzeni publicznej, wręcz pożądana. To podejście ma szczególne znaczenie właśnie teraz, w dobie rozpoczynającej się ery renowacji oraz nowych wymagań technicznych dotyczących efektywności energetycznej budynków. Żabka otworzyła się na zieloną energię, wytyczając nowe standardy w dziedzinie ekologicznego budownictwa. To pierwsza tak innowacyjna instalacja w Polsce – mówi Dawid Cycoń, prezes ML System.

Budynek sklepu Żabka to kolejna zrealizowana przez ML System instalacja z wykorzystaniem innowacyjnej, opatentowanej przez spółkę szyby Quantum Glass. Z pozoru zwykła szyba, oprócz funkcji, jaką jest izolacja od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura czy hałas, przy jednoczesnym zapewnieniu doświetlenia wnętrz budynków, stanowi aktywny element generujący ekologiczną, darmową energię ze słońca. Zalety te znajdują uznanie u kolejnych klientów w Polsce i za granicą.

Ponadto, ML System wykonał personalizowane, fotowoltaiczne moduły typu szkło-szkło

w zielonej barwie, dobrane do koloru pokrycia elewacji budynku, a także zamontował wysokiej jakości moduły monokrystaliczne (ML 330 Wp Halfcut Full Black). Moduły zainstalowane zostały przy użyciu dedykowanego systemu mocowań, gwarantującego bezpieczeństwo, bez ryzyka uszkodzeń poszycia. Całość instalacji zbudowano na falownikach renomowanej marki, rozszerzonym o bank energii oraz systemem SCADA ML System.

Quantum Glass działa jak filtr, przepuszczając promieniowanie świetlne w długości widzialnej, ograniczając przedostawanie się niekorzystnego promieniowania UV oraz podczerwieni. Dzięki temu szyby posiadają bardzo dobre parametry transmisji światła, przy jednoczesnych, dodatkowych korzyściach w postaci lepszej izolacyjności termicznej oraz ograniczenia nagrzewania pomieszczeń.