Ekologiczna inwestycja na warszawskiej Białołęce

Na warszawskiej Białołęce powstaje zrównoważona inwestycja z pakietem rozwiązań ekologicznych, takich jak panele słoneczne, stacje ładowania pojazdów czy system gromadzenia wody deszczowej.

REKLAMA

Essentiel – z francuskiego esencja, istota rzeczy – tak nazywa się inwestycja, której budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku na Tarchominie. Przy ulicy Talarowej powstaną dwa niewysokie budynki wielorodzinne z lokalami usługowymi i garażem podziemnym.

Budowanie na zielonych terenach i troska o środowisko zobowiązują do położenia akcentu na ekologiczne rozwiązania. – Świadomie podchodzimy do kwestii zrównoważonego budownictwa i wynikających z niego korzyści dla mieszkańców – zapewnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Na dachach budynków pojawią się panele słoneczne, dzięki którym zmniejszą się koszty zużycia energii w częściach wspólnych. Bardzo przyjazne dla środowiska będzie także jasne pokrycie dachów – to sposób na mniejsze nagrzewanie się budynków. W katalogu ekologicznych rozwiązań jest ponadto gromadzenie wody deszczowej do podlewania roślin, stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone stojaki na rowery. Dodatkowo wjazdy do garaży podziemnych będą porośnięte roślinnością.

Częścią zrównoważonego budownictwa według Bouygues Immobilier jest zapewnienie jak największej dostępności budynków. Kompleks został zatem przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a część miejsc parkingowych przeznaczona będzie właśnie dla nich.

Architekci zatroszczyli się też o atrakcyjny wygląd budynków i ciekawą formę zapewniającą stworzenie kameralnych przestrzeni sąsiedzkich. Architekturę urozmaicili wprowadzając uskoki w części elewacji oraz wysuwając niektóre mieszkania poza podstawowy obrys budynku.



Ponadto w projekcie uwzględnili zadaszony parking zewnętrzny z miejscami postojowymi, a także niewielki plac zabaw dla dzieci. Planowana data zakończenia budowy kompleksu Essentiel na Białołęce to druga połowa 2022 roku.