Ekologiczna inwestycja rośnie w Białymstoku

W Białymstoku powstaje ekologiczny apartamentowiec o ponadczasowej architekturze. Budynek będą wieńczyć zielone dachy z fotowoltaiką, a w podziemnych garażach będzie można naładować elektryczne pojazdy.

REKLAMA

Przy ul. Ciepłej w Białymstoku powstaje ekologiczny apartamentowiec z zielonymi dachami, fotowoltaiką i stacjami ładowania elektryków w podziemnym garażu.

Będzie to pierwsza w Białymstoku inwestycja mieszkaniowa tej skali w sposób kompleksowy troszcząca się o środowisko.

Za projektem stoi pracownia FMJ Architekci.

Ekologiczny apartamentowiec o ponadczasowej architekturze i nowoczesnym designie spod kreski FMJ Architekci powstanie przy ul. Ciepłej 38 w Białymstoku. ASKO S.A. we współpracy z firmą doradczą Upper Finance pozyskała finansowanie na realizację inwestycji.

Przeczytaj także >>

Białystok rozstrzygnął konkurs na pomnik Władysława Bartoszewskiego

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 7-kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tys. m kw. Powstanie także zielone patio z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci.

— Ciepła 38 Apartamenty to nie tylko nowoczesny i funkcjonalny obiekt z pięknymi, komfortowymi mieszkaniami. To także pierwsza w Białymstoku inwestycja mieszkaniowa tej skali w sposób kompleksowy troszcząca się o środowisko. Dzięki pozyskanemu we współpracy z Upper Finance finansowaniu możemy w ambitnym tempie zrealizować zarówno ten, jak i kolejne projekty z naszego portfolio, oferując klientom najwyższą jakość wykonania oraz najnowsze proekologiczne rozwiązania i technologie — podkreśla Jacek Suchocki, prezes ASKO S.A.

Mieszkańcy apartamentów przy Ciepłej 38 będą mogli korzystać m.in. z zielonych dachów, które dodadzą uroku całej okolicy. Takie rozwiązanie pozwoli istotnie zwiększyć izolacyjność termiczną i akustyczną budynku, pełniąc jednocześnie rolę naturalnej oczyszczalni powietrza z pyłów, kurzu i spalin. Poza roślinnością na dachu znajdą się również panele fotowoltaiczne, które zapewnią m.in. energooszczędne oświetlenie budynku. Z kolei garaż podziemny zostanie wyposażony w stacje ładowania samochodów elektrycznych.



autorem projektu jest biuro FMJ Architekci.

Prace budowlane rozpoczęły się w I kwartale 2021.