Ekologiczna inwestycja u wrót Parku Kampinoskiego

W sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego powstało osiedle według koncepcji e4 marki Wienerberger, gdzie energooszczędność, nowoczesne rozwiązania i niezwykła estetyka spotykają się w jednym miejscu: Ostoja Kampinos.

Lokalizacja to bez wątpienia jedna z największych zalet Ostoi Kampinos – bliskość przyrody, przy jednoczesnym doskonałym połączeniu z centrum miasta, tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym. Pierwszy etap inwestycji to 12 segmentów, z których 8 zostało wykonanych według koncepcji domu ceramicznego e4 firmy Wienerberger. Za ten wyjątkowy projekt osiedla odpowiadają architekci: Beczak & Beczak oraz studio Ostoja Development. Estetyka osiedla inspirowana jest stylem skandynawskim, dominuje tam neutralna kolorystyka przypominająca kolory ziemi. Całość dopełniają oryginalne elementy wykończenia, takie jak wykorzystane w nietypowy sposób dachówki na elewacji.

– Już na etapie wstępnych planów wiedzieliśmy, że chcemy, aby projekt Osiedla Kampinoska był wyjątkowy i oryginalny w swojej formie. Miało się wyróżniać, ale przede wszystkim być spójne z ideą, którą przyjęliśmy. Ostoja Kampinos od początku do końca powstawała z wykorzystaniem najnowszych technologii i pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego. To miejsce, w którym każdy mieszkaniec może odpocząć i poczuć bliskość z naturą – stąd właśnie ta estetyka i kolory nawiązujące do naturalnych odcieni ziemi. – mówi Maciej Beczak z pracowni Beczak & Beczak Architekci.

Ekologiczne budownictwo w zasięgu ręki

Osiedle Ostoja Kampinos zostało wybudowane zgodnie z autorską koncepcją e4 firmy Wienerberger. Jest to koncept ceramicznego domu niskoemisyjnego, który spełnia zaostrzające się od 2021 roku przepisy dla sektora budowlanego dotyczące termoizolacyjności budynków jednorodzinnych. Projekt oparty jest na czterech równoważnych filarach, które razem tworzą rozwiązanie odpowiadające na wyzwania współczesnego świata oraz potrzeby inwestorów.

Dom w koncepcji e4 zapewnia nie tylko komfort użytkowy, ale także zdrowy i optymalny mikroklimat. W przypadku Ostoi Kampinos deweloper wykorzystał naturalną ceramikę budowlaną z oferty firmy Wienerberger. Poza wykorzystaniem naturalnych materiałów budowlanych oraz wykonawstwem na najwyższym poziomie, Ostoja Kampinos to również ciekawa, dobrej jakości architektura. Projekt osiedla uwzględnia istniejące otoczenie, a jego prosta i spójna bryła została zaprojektowana z myślą o łatwym zmienianiu i dostosowywaniu pomieszczeń pod inwestora oraz potrzeby jego rodziny.

Dbałość o środowisko w przypadku koncepcji e4 to stosowanie ekologicznych, naturalnych materiałów budowlanych, a także korzystanie z ogólnodostępnych odnawialnych i czystych źródeł energii. Na terenie inwestycji Ostoja Kampinos zamontowano ogrzewanie gazowe, natomiast do produkcji prądu wykorzystano panele fotowoltaiczne odpowiedzialne za pozyskiwanie energii słonecznej. Prawidłowy proces wentylacji w domu kontroluje zamontowany rekuperator, czyli urządzenie umożliwiające odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku poprzez wentylację, usuwając jednocześnie to zużyte o wysokiej zawartości CO2, dając możliwość oddychania świeżym i zdrowym powietrzem. To ogromny komfort niemożliwy do uzyskania w domach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, działającą wyłącznie dzięki ruchowi powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia.