Ekologiczna inwestycja w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego już gotowa

W Lipowie koło Warszawy powstało osiedle, które ma być jednym z najbardziej ekologicznych w całej metropolii warszawskiej. Zostało wzniesione w technologii, która pozwala skutecznie chronić środowisko naturalne. Zużycie wody jest czterokrotnie mniejsze niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych technologii. Poziom wytwarzanych w trakcie budowy odpadów zmniejszono aż o 80 proc., a cały zastosowany materiał może być w całości poddany recyklingowi.

Kampinos Development zakończył prace związane z realizacją inwestycji „Leśna Awangarda” w Lipkowie koło Warszawy. To pierwsze osiedle domów zbudowane z wykorzystaniem SYSTEM 3E – bezspoinowej technologii na bazie naturalnego perlitu.

„Leśna Awangarda” składa się z 20 domów o powierzchni 155 m kw. zrealizowanych w zabudowie bliźniaczej. Inwestycja powstała w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego, w otoczeniu chronionego drzewostanu i naturalnego ekosystemu. Osiedle zostało zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom dużą przestrzeń, funkcjonalność i wygodę, a jednocześnie ciszę, spokój i prywatność.

– Cieszymy się z szybkiej realizacji inwestycji „Leśna Awangarda”, i to pomimo wyzwań związanych z trwającą od pierwszego kwartału ubiegłego roku pandemią. Naszym klientom przekazujemy osiedle w klasie premium – energooszczędne, ekologiczne i ekonomiczne, wyróżniające się lokalizacją, architekturą oraz najwyższym standardem wykonania. Dzięki współpracy z naszym partnerem technologicznym, spółką SYSTEM 3E, zastosowaliśmy naturalne, zdrowe i antyalergiczne materiały. Efektem jest osiedle będące nie tylko jednym z najpiękniejszych, ale też najbardziej ekologicznych miejsc do życia w całej metropolii warszawskiej – przekonuje Daniel Kulaszewski, prezes Kampinos Development.

„Leśna Awangarda” jest pierwszym osiedlem zbudowanym w oparciu o technologię SYSTEM 3E, która pozwala optymalizować proces budowy. Technologia oparta jest na unikatowym, opatentowanym, polskim produkcie – elementach 3E z perlitu. Elementy łączą się ze sobą metodą klik-klik. Jednowarstwowe ściany nie wymagają użycia zaprawy, ropopochodnego docieplenia i szkodliwych substancji chemicznych. Efekt równej ściany osiągany jest po położeniu tynku z klejem i siatką, bez konieczności montowania i zacierania styropianu.

Szybkie i bezspoinowe wznoszenie ścian w średnim tempie około 1 m kw. na 4,5 min. pozwala na znaczące przyspieszenie inwestycji i ograniczenie związanych z nią kosztów. Z uwagi na niską absorpcję wody, ściany zbudowane z elementów 3E są doskonale chronione przez wilgocią, pleśnią i grzybami.

– Realizacja pierwszego kompleksowego osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem technologii SYSTEM 3E to dla nas powód do ogromnej satysfakcji. Dzięki elementom 3E zrealizowaliśmy tę inwestycję w rekordowym tempie, znacząco optymalizując liczbę zaangażowanych członków załogi. W oparciu o elementy 3E mogliśmy pracować bez przerw technologicznych, także w trudnych warunkach pogodowych. Znaczące ograniczenie ilości stosowanych materiałów, a tym samym zmniejszenie do minimum wykorzystania ciężkiego sprzętu, wytworzonych odpadów i zużytej wody, pozwoliło nam na prowadzenie prac z pełnym szacunkiem dla walorów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – wyjaśnia Piotr Budnik, wiceprezes SYSTEM 3E.

Ambasadorem i jednym z inwestorów technologii jest Grzegorz Krychowiak, polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Reprezentacji Polski i w klubie Lokomotiw Moskwa.