Ekologiczne osiedle na Giszowcu w Katowicach. Oferty w przetargu otwarte

Zakończył się termin składania ofert na budowę nowego osiedla przy ul. Kosmicznej na Giszowcu. W ramach inwestycji powstanie około 100 nowych mieszkań. Autorkami koncepcji osiedla są architektki z pracowni K3Xmore Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł – Rurańska.

KTBS otworzyło oferty złożone w przetargu na budowę nowego osiedla na Giszowcu.

Osiedle ma być zbudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W ramach inwestycji powstanie około 100 nowych mieszkań.

Zakończył się termin składania ofert na budowę nowego osiedla przy ul. Kosmicznej na Giszowcu. Spośród złożonych propozycji żadna nie zmieściła się w zakładanym budżecie (niecałe 60 mln zł) jednak zarząd spółki zamierza przeznaczyć dodatkowe środki i rozpocząć inwestycję. Najtańszą ofertę realizacji osiedla złożyła firma Maximus z Siemianowic Śląskich - kalkulacja opiewa na niecałe 63 mln złotych. Najdroższa była o niemal 10 mln wyższa i wynosiła ponad 72 mln.

W tej chwili KTBS sprawdza pod względem formalnym otrzymane dokumenty i jeżeli będą zgodne z wymaganiami i nie będzie odwołań pozostałych uczestników postępowania, podpisze umowę z wykonawcą. KTBS dysponuje już pozwoleniem na budowę, dlatego podpisanie umowy da zielone światło do rozpoczęcia prac przy powstawaniu nowoczesnego osiedla. Realizacji ma przyświecać idea zrównoważonej architektury a projekt został wyłoniony w konkursie architektonicznym przeprowadzonym we współpracy z katowickim oddziałem SARP. Autorkami koncepcji osiedla są architektki z pracowni K3Xmore Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł – Rurańska.

Bardzo cieszy fakt, że w tej chwili na różnym etapie inwestycyjnym jest w około 420 nowych mieszkań z TBS. To będą lokale, które dadzą możliwość komfortowego mieszkania osobom, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą brać kredytu mieszkaniowego. Dodatkowym atutem akurat tej inwestycji jest bez wątpienia lokalizacja. Giszowiec to dobrze skomunikowane i znajdujące się wśród natury osiedle, które będzie komfortowym domem dla nowych mieszkańców osiedla przy ul. Kosmicznej - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

I ekologiczne osiedle w Katowicach

Planowane osiedle będzie dysponowało wieloma proekologicznymi rozwiązaniami. Koncepcja zakłada budowę np. ogrodów deszczowych, zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, fotowoltaiki i autonomicznych systemów ogrzewania oraz maksymalne wykorzystanie wód opadowych. Blisko budynków znajdą także miejsce wysokie drzewa. Ogrzewanie będzie oparte o pompy ciepła głębinowe i powietrzne, dzięki czemu osiedle nie zostanie podłączone do sieci centralnego ogrzewania. Przestrzeń całego kompleksu mieszkalnego ma być zaaranżowana tak by sprzyjała kontaktom międzyludzkim, a ruch samochodowy między budynkami będzie ograniczony do minimum.

- Jako Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będziemy starali się o uzyskanie certyfikatu Zielony Dom dla tej inwestycji – pierwszego polskiego, wielokryterialnego certyfikatu oceniającego inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego - mówi Janusz Olesiński prezes Katowickiego TBS.

7 budynków i 110 mieszkań

W ramach osiedla powstanie 7 trzy i czteropiętrowych budynków z windami. W zbudowanych domach znajdzie się 110 różnej wielkości lokali. Przyszli najemcy będą mogli wybierać wśród mieszkań od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych przeznaczonych dla rodzin. Najwięcej przewiduje się tych dwupokojowych o wielkości do 55m kw. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Na osiedlu, na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych i samochody nie pojawią się w przestrzeni otaczającej budynki.

Osiedle przy ul. Kosmicznej będzie już 4 inwestycją KTBS na Giszowcu. Wcześniej spółka zbudowała tu dwa etapy osiedla Pod Kasztanami oraz zespół domków z mieszkaniami na sprzedaż na kameralnym osiedlu Przyjazny Zakątek.