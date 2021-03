Ekologiczne oświetlenie rozświetla perony kolejowe

W ostatnich latach, tylko ramach bieżących działań, PKP PLK zamontowała ponad 13 000 opraw w technologii LED na peronach stacji kolejowych. W 2020 r. wymienione zostało oświetlenie m.in. na stacjach i przystankach Koluszki, Poznań Główny, Siedlce Wschodnie, Kalisz, Bydgoszcz, Szczecinek Chyże.

Korzyści z wymiany starego oświetlenia na LED to mniejsze zużycie energii i niższa emisja CO2. Wprowadzane przez PLK rozwiązania to dobre zmiany dla środowiska oraz oszczędności kosztów dla PLK. Dla podróżnych wprowadzanie oświetlenia LED-owego to wyższy komfort korzystania ze stacji i przystanków. Lampy LED mają również dłuższą żywotność w porównaniu do stosowanych opraw sodowych. Jest także możliwość regulacji intensywności świecenia, w zależności od potrzeb.

– Wymiana dotychczasowych źródeł światła na lepsze dla podróżnych, korzystniejsze dla środowiska i tańsze oświetlenie LED-owe, to jedno z działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Korzystne zmiany przynosi także wykorzystywanie przez naszą spółkę energii słonecznej z instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków, wymiana instalacji grzewczych – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ostatnich latach, tylko ramach bieżących działań, zamontowano ponad 13 000 opraw w technologii LED. Rocznie to oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wysokości ok. 4500 MWh co odpowiada potrzebom na energię ponad 1900 gospodarstw domowych. Wymiana opraw oświetleniowych to także zysk dla środowiska – redukcja emisji CO2 o ponad 3250 ton rocznie. Dla porównania szacuje się, że 1 hektar sosnowego lasu wchłania rocznie 20 ton CO2.

W 2020 r. systematyczna wymiana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. starych opraw na nowe w ramach bieżącej działalności to LED-y m.in. na stacjach i przystankach Koluszki, Poznań Główny, Siedlce Wschodnie, Kalisz, Bydgoszcz, Szczecinek Chyże. Podobna liczba nowych LED-ów rozjaśni teren peronów, przejść i przejazdów w bieżącym roku.

„Nowe” światło dzięki setkom opraw LED-owych ułatwia dostęp do pociągów na peronach m.in. na trasach Działdowo – Olsztyn, Poznań – Szczecin, Warszawa – Radom, Warszawa – Białystok, Skarżysko-Kamienna – Sandomierz. Lampy LED świecą również na zmodernizowanych stacjach, m.in. Gdańsk Gł., Rzeszów Gł., Szczecin Gł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczą i wpisują się swoimi działaniami we wspólną inicjatywę branży kolejowej – Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh w perspektywie do 2030 r. Pozwoli to na redukcję emisji CO2 o ponad 1 000 000 ton.