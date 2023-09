Ekologiczne przedszkole i żłobek w Potęgowie. Wzniesiono je z modułów

Nowoczesna placówka oświatowa mieszcząca żłobek i przedszkole powstała w miejscowości Potęgowo w powiecie słupskim. Budynek został zaprojektowany w technologii prefabrykowanych modułów w konstrukcji drewnianej.

W Potęgowie, w powiecie słupskim, powstała nowoczesna placówka oświatowa mogąca przyjąć 125 dzieci. Budynek, w całości wykonany w technologii modułowej, składa się z trzyoddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka. Inwestycja została zrealizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Projektantem i wykonawcą inwestycji była gdańska firma EKOINBUD, zajmująca się projektowaniem i budową nowoczesnych domów prefabrykowanych oraz modułowych budynków użyteczności publicznej.

Jednokondygnacyjna placówka o wysokości 3 m i całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej niespełna 1200 mkw. została w całości zrealizowana w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego zapewniającego wysoką energooszczędność i zdrowy mikroklimat.

W budynkach łącznie wygospodarowano 57 pomieszczeń, w tym trzy sale przedszkolne i dwie żłobkowe wraz z niezbędnymi węzłami sanitarnymi, salę wielofunkcyjną, gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne i sanitarne, przestrzeń do przygotowywania posiłków, zmywalnię oraz pomieszczenia techniczne. W celu redukcji kosztów eksploatacji, na terenie inwestycji zainstalowano również panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW. Jednocześnie budynek jest zasilany z gminnego ciepłociągu, wykorzystującego ekologiczną biomasę.

W ramach zagospodarowania terenów zewnętrznych na terenie placówki przygotowano place zabaw dla dzieci, układ pieszy z elementami małej architektury (ławkami, koszami i stojakami na rowery) oraz parking. Ponadto realizacja objęła też zagospodarowanie terenów zielonych wraz z dwoma dużymi ogrodami deszczowymi, pozwalającymi na retencję wód w czasie intensywnych opadów.

Głównym założeniem projektu było wykorzystanie drewna jako materiału konstrukcyjnego oraz wełny drzewnej jako materiału izolacyjnego ścian zewnętrznych i stropu – mówi Tomasz Balcerowski, prezes zarządu EKOINBUD. Niewątpliwym atutem technologii modułowej jest pełna dyfuzyjność, skutkująca "oddychaniem ścian”, co pozwala na wytworzenie ekologicznego mikroklimatu, dzięki czemu budynek jest bardzo zdrowy, dużo skuteczniej utrzymuje temperaturę i jest bardziej przyjazny użytkownikom. Wszystko to ma niebagatelne znaczenie w przypadku budynków, w których na co dzień przebywają dzieci. Ponadto zdecydowaliśmy się na zastosowane rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynku poprzez zaprojektowanie przegród zewnętrznych o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej. Placówka wyposażona jest również w ogrzewanie podłogowe i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Jeżeli natomiast chodzi o prace zewnętrze - teren wokół obiektu wymagał od nas nieco bardziej skomplikowanych prac ziemnych, polegających na zniwelowaniu terenu i dostosowaniu go do specyficznych wymogów, które muszą spełniać place zabaw.