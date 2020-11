Ekologiczny biurowiec w centrum europejskiej stolicy

Biurowiec o powierzchni 2 800 mkw. sąsiadujący z Wilią to miejsce, w którym nowoczesna technologia spotyka się z trwałymi rozwiązaniami i zrównoważonym podejściem do projektowania biur.

Zaprojektowany przez ARROW Architects, Archinova UAB budynek znajdujący się w tętniącej życiem dzielnicy biznesowej Wilna, wprowadza naturę swoimi wielkimi architektonicznymi szklanymi fasadami, jednocześnie zapewniając widok na duże miasto.

Zastosowano w nim system ogrzewania geotermalnego, który w 100 proc. pokrywa zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W rezultacie ten ekologiczny budynek oznacza ekologiczną produktywność, która minimalizuje wpływ CO2 na środowisko, a także pokazuje przyszłość ekologicznych rozwiązań.

Kształt budynku ze skośnymi szklanymi fasadami zapewnia doświetlenie światłem dziennym, a także pomaga zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się w pomieszczeniach. Nowoczesny system kontroli mikroklimatu zapewnia również komfort oraz zawsze świeże powietrze w pomieszczeniach, co poprawia samopoczucie pracowników. Latem do wentylacji stosowana jest technologia aktywnej belki chłodzącej, którą można sterować oddzielnie na każdym piętrze. Rozprowadzanie światła w ciągu dnia zapewnia automatyczny system sterowania żaluzjami fasadowymi poruszającymi się wraz ze słońcem.

We wnętrzach strefy pracy są dostosowane zarówno do pracy indywidualnej, jak i zespołowej. W budynku została również umieszczona wyspa rekreacyjna, w której ludzie mogą odpocząć i zebrać energię. Szybki bezprzewodowy internet obejmujący wszystkie przestrzenie zewnętrzne, co oznacza, że ​​masz pełną dostępność do siedzenia w zielonym parku i pracy. Ten elastyczny sposób myślenia o miejscach pracy poprawi samopoczucie osób, które w nich pracują. Zwiększy kreatywność i zminimalizuje stres.

Budynek zapewnia dostęp do stacji ładowania swojego samochodu elektrycznego, a dla tych, którzy podróżują na rowerze lub ćwiczą w porze obiadowej, są dostępne dla wszystkich prysznice i przebieralnie.