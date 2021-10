Ekologiczny mural w Warszawie zwraca uwagę na problem elektrośmieci

W centrum Warszawy pojawił się ekologiczny mural. Dzieło zwraca uwagę na potrzebę prawidłowego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Jego autorem jest ilustrator Karol Banach.

Jedną ze ścian przy ulicy Waryńskiego 3 w Warszawie zdobi ekologiczny mural zwracający uwagę na potrzebę prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

Mural powstał z okazji obchodzonego 13 października Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci.

Autorem edukacyjnego muralu jest ilustrator Karol Banach.

Według ONZ w 2021 r. każda osoba na świecie generuje średnio 7,6 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych, co oznacza, że wytworzymy ich aż 57 mln ton. Niestety zaledwie 17 procent elektrośmieci zawierających mieszankę szkodliwych substancji, ale i cennych materiałów, zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi.

Aby zwrócić uwagę na potrzebę prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym stworzony został mural, który zdobi jedną ze ścian przy ulicy Waryńskiego 3 w Warszawie.

– Dbałość o środowisko i społeczną odpowiedzialność biznesu są wpisane w działalność naszej Organizacji, a kluczowym elementem jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Realizujemy różne inicjatywy edukacyjne, idąc z duchem czasu, czego przykładem może być właśnie to ekologiczne dzieło w sercu Warszawy – mówi Grzegorz Skrzypczak, Prezes ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., organizatora Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci, który przypada na 13 października.

Tegoroczne działania koncentrują się na publicznej kampanii informacyjnej w prasie, radiu oraz social mediach. Kampanii towarzyszą działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach, konkursy a także szereg niestandardowych realizacji. Jedną z nich bez wątpienia jest właśnie mural edukacyjny, którego autorem jest znany ilustrator Karol Banach.

Ma on przypominać nam wszystkim o konieczności prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. To pierwszy w Polsce mural poświęcony tematyce elektrośmieci. Zajmuje on powierzchnię 240 mkw. i został wykonany przy użyciu farb fotokatalitycznych, które pochłaniają zanieczyszczenia z powietrza.