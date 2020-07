Ekorozwiązania w biurowcach są dziś standardem, a w bliskiej przyszłości okażą się wymagane

Biorąc pod uwagę transakcje biurowe, aż 718 milionów euro popłynęło w stronę "zielonych" budynków. Budynki w Polsce objęte są głównie certyfikatami BREEAM i LEED.

- Coraz więcej funduszy inwestycyjnych w swoich strategiach ma wpisane zasady zrównoważonego inwestowania i szukają nieruchomości, które te warunki spełniają. Dwadzieścia lat temu w Polsce ekologiczne rozwiązania w architekturze i budownictwie były pionierskie, dziś są standardem, a w bliskiej przyszłości okażą się wymagane. Od stycznia 2021 roku zacznie bowiem obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, która zobowiązuje kraje członkowskie UE do wydawania pozwoleń na budowę budynków tylko o niemal zerowym zużyciu energii. Nie mniej istotna jest kwestia dostosowania istniejących zasobów do tak niskiego zużycia energii. Odsyłam do naszego raportu „Future of Cities. Zrównoważone Inwestycje”, który bardzo dogłębnie analizuje trendy, podejście inwestorów i stara się przewidzieć przyszłość rynku zrównoważonych inwestycji” – powiedziała Monika Dębska-Pastakia, prezes Knight Frank Polska oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council).

- Budynki biurowe wyróżnione zielonymi certyfikatami mogą mieć priorytet w wyborze kierunku inwestowania. Jest to ściśle związane z faktem, że wiele z funduszy ma wpisanych zrównoważony rozwój w swoich strategiach, a komitety inwestycyjne są zobowiązane, żeby te strategie realizować. Także posiadanie przez budynek certyfikatu poświadczającego ekologiczne rozwiązania może być kluczowe przy decyzjach zakupowych - dodał Krzysztof Cipiur, dyrektor w dziale Rynków Kapitałowych w Knight Frank.