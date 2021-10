Elektromobilność w Polsce: samochód doładujesz w hotelu i restauracji

Restauracje i hotele w Polsce inwestują w infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. Już teraz stacje przy hotelach stanowią ponad 17 proc. rynku.

Hotele i restauracje to obiekty, przy których wyjątkowo szybko przybywa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

290, czyli 17,5 proc. wszystkich stacji w Polsce już teraz znajduje się przy hotelach. Dla hoteli posiadanie takiej infrastruktury staje się istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność obiektu i przyciągającym nowych klientów.

Restauracje inwestują w szybkie stacje, które umożliwiają naładowanie samochodu w czasie potrzebnym na zjedzenie obiadu.

32 proc. ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce znajduje się na publicznych parkingach, 23 proc. w obrębie galerii handlowych, a 17,5 proc. na terenach hoteli. To oznacza około 290 hoteli z taką infrastrukturą (w przybliżeniu 580 punktów do ładowania, bo większość stacji ma przynajmniej dwa stanowiska)*. Te dane są zbieżne z popularną wyszukiwarką noclegów – Booking.com. W Polsce jest w niej 260 miejsc hotelowych oferujących możliwość ładowania pojazdów, nie wszystkie hotele są na niej dostępne.

Stacje dla elektryków przyciągają specyficzną grupę klientów hotelowych

Dla hoteli posiadanie infrastruktury do „tankowania elektryków” staje się istotnym czynnikiem przyciągającym specyficzną grupę nowych klientów – osoby, które raczej nie narzekają na brak pieniędzy. Wspiera to także wizerunek nowoczesnego, proekologicznego miejsca. Dlatego coraz więcej obiektów noclegowych chwali się takim instalacjami. Powoli staje się to wręcz standardem informacyjnym na stronach hoteli.

- Zauważamy rosnącą liczbę zapytań o warunki i koszty instalacji stacji ładowana ze strony hoteli i restauracji. Zazwyczaj przeradza się to w zlecenia na kompleksowe instalacje stacji, od konsultacji, audytu warunków energetycznych, prac budowlanych, instalacyjnych, uruchomieniowych po serwisowanie. Widoczny staje się trend, że wśród hoteli czy restauracji stacja ładowania to wyraźny atut względem pozostałych i zaczyna to być traktowane jako wymagany standard wśród gości – mówi Karol Kubiak inżynier pojazdów elektrycznych i hybrydowych ze SPIE Building Solutions – firmy montującej stacje ładowania w obiektach różnego typu.

Na obiad i ładowanie akumulatorów

W Polsce jest coraz więcej pojazdów elektrycznych – już prawie 30 tys. Na tę liczbę składają się pojazdy BEV, czyli z napędem wyłącznie elektrycznym, jak i pojazdy PHEV, czyli hybrydy składające się zarówno z silnika spalinowego jak i elektrycznego z możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka (plug-in). Dla ich właścicieli, szukających noclegu, punkt ładowania może być czynnikiem decydującym o wyborze hotelu. Podobnie jak dla restauracji zlokalizowanych przy autostradach czy trasach szybkiego ruchu. Użytkownik samochodu elektrycznego planując trasę od punktu A do punktu B i wiedząc, że będzie potrzebował naładować pojazd, a także zjeść posiłek, będzie szukał obiektu, gdzie może to zrobić równocześnie.